https://sputnik-georgia.ru/20220729/krushenie-spasatelnogo-vertoleta-v-gorakh-gruzii-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-269014688.html
Трагедия в горах Грузии - на борту вертолета было восемь человек
Трагедия в горах Грузии - на борту вертолета было восемь человек
Спасательная операция по поиску инструктора и пассажира параплана и находившихся на борту продолжается 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T21:09+0400
2022-07-29T21:09+0400
2022-07-29T22:40+0400
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мвд грузии
крушение вертолета
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. По факту крушения спасательного вертолета в горах в районе Гудаури на востоке страны возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Грузии.Следствие ведется по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".По данным МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон. На помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.Спасательная операция по поиску инструктора и пассажира параплана и находившихся на борту продолжается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, гудаури, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии, крушение вертолета
Трагедия в горах Грузии - на борту вертолета было восемь человек
21:09 29.07.2022 (обновлено: 22:40 29.07.2022)
Спасательная операция по поиску инструктора и пассажира параплана и находившихся на борту продолжается
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. По факту крушения спасательного вертолета в горах в районе Гудаури на востоке страны возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Грузии.
Следствие ведется по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
По данным МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон. На помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.
На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
Спасательная операция по поиску инструктора и пассажира параплана и находившихся на борту продолжается.