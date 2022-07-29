Культовый ансамбль "Сухишвили" даст серию концертов в Батуми
© Courtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
© Courtesy of Sukhishvilebi
Гостям и жителям Батуми надо поспешить – билеты на концерты "Сухишвили" распродаются, как горячие пирожки
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты в Государственном музыкальном центре в Батуми 13-15 августа.
© Courtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии "Сухишвили"
© Courtesy of Sukhishvilebi
Ансамбль активно гастролирует этим летом и проводит множество концертов как в Грузии, так и за рубежом. К примеру, на данный момент коллектив находится на Кипре, где провел несколько концертов.
© Courtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии "Сухишвили"
© Courtesy of Sukhishvilebi
Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.
© photo: Sputnik / Maximov / Перейти в фотобанкХудожественные руководители ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илико Сухишвили
Художественные руководители ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илико Сухишвили
© photo: Sputnik / Maximov/
Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.
© Courtesy of SukhishvilebiРуководители ансамбля "Сухишвили" Нино и Илико Сухишвили
Руководители ансамбля "Сухишвили" Нино и Илико Сухишвили
© Courtesy of Sukhishvilebi
Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.