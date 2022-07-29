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https://sputnik-georgia.ru/20220729/kultovyy-ansambl-sukhishvili-dast-seriyu-kontsertov-v-batumi-268896661.html
Культовый ансамбль "Сухишвили" даст серию концертов в Батуми
Культовый ансамбль "Сухишвили" даст серию концертов в Батуми
Гостям и жителям Батуми надо поспешить – билеты на концерты "Сухишвили" распродаются, как горячие пирожки 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T08:31+0400
2022-07-29T08:31+0400
ансамбль "сухишвили"
концерт
батуми
анонсы
культурная жизнь грузии
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты в Государственном музыкальном центре в Батуми 13-15 августа.Ансамбль активно гастролирует этим летом и проводит множество концертов как в Грузии, так и за рубежом. К примеру, на данный момент коллектив находится на Кипре, где провел несколько концертов.Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.
батуми
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ансамбль "сухишвили", концерт, батуми, анонсы , культурная жизнь грузии

Культовый ансамбль "Сухишвили" даст серию концертов в Батуми

08:31 29.07.2022
© Courtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
© Courtesy of Sukhishvilebi
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Гостям и жителям Батуми надо поспешить – билеты на концерты "Сухишвили" распродаются, как горячие пирожки
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты в Государственном музыкальном центре в Батуми 13-15 августа.
© Courtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Национальный балет Грузии "Сухишвили"
© Courtesy of Sukhishvilebi
Ансамбль активно гастролирует этим летом и проводит множество концертов как в Грузии, так и за рубежом. К примеру, на данный момент коллектив находится на Кипре, где провел несколько концертов.
© Courtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Национальный балет Грузии "Сухишвили"
© Courtesy of Sukhishvilebi
Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.
© photo: Sputnik / Maximov / Перейти в фотобанкХудожественные руководители ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илико Сухишвили
Художественные руководители ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илико Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Художественные руководители ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илико Сухишвили
© photo: Sputnik / Maximov
/
Перейти в фотобанк
Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.
© Courtesy of SukhishvilebiРуководители ансамбля "Сухишвили" Нино и Илико Сухишвили
Руководители ансамбля Сухишвили Нино и Илико Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Руководители ансамбля "Сухишвили" Нино и Илико Сухишвили
© Courtesy of Sukhishvilebi
Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.
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