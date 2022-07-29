https://sputnik-georgia.ru/20220729/lyudi-kotorye-chitayut-knigi-interesnye-rezultaty-oprosa--268966978.html

Люди, которые читают книги: интересные результаты опроса

Люди, которые читают книги: интересные результаты опроса

Оказалось, что люди в эпоху глобализации и Интернета все еще читают книги. Ура! 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T08:02+0400

2022-07-29T08:02+0400

2022-07-29T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия предпочитают читать бумажные книги – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По итогам опроса под названием "Читаете ли вы книги?" оказалось, что большая часть аудитории сайта, а именно 64,9%, любят именно бумажные книги, некоторые из них (2,7%) даже берут книги в библиотеках.Интересно, что целых 10,8% опрошенных читают только книги для профразвития, а 8,1% предпочитают только электронные книги.Аудиокнигами читатели агентства также интересуются, но менее – книги предпочитают слушать только 5,4% опрошенных. А вот 2,7% читателей Sputnik Грузия покупают книги, однако читать их не могут из-за отсутствия свободного времени. Что интересно, 5,4% опрошенных ответили, что книги "не мое".

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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