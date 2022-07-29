https://sputnik-georgia.ru/20220729/lyudi-kotorye-chitayut-knigi-interesnye-rezultaty-oprosa--268966978.html
Люди, которые читают книги: интересные результаты опроса
Люди, которые читают книги: интересные результаты опроса
Оказалось, что люди в эпоху глобализации и Интернета все еще читают книги. Ура! 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T08:02+0400
2022-07-29T08:02+0400
2022-07-29T08:02+0400
книги
электронные книги
sputnik
грузия
новости
общество
опрос
опрос на сайте
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0a/261944117_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_c4b0929f4d03bd694cd59ffd266fcc23.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия предпочитают читать бумажные книги – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По итогам опроса под названием "Читаете ли вы книги?" оказалось, что большая часть аудитории сайта, а именно 64,9%, любят именно бумажные книги, некоторые из них (2,7%) даже берут книги в библиотеках.Интересно, что целых 10,8% опрошенных читают только книги для профразвития, а 8,1% предпочитают только электронные книги.Аудиокнигами читатели агентства также интересуются, но менее – книги предпочитают слушать только 5,4% опрошенных. А вот 2,7% читателей Sputnik Грузия покупают книги, однако читать их не могут из-за отсутствия свободного времени. Что интересно, 5,4% опрошенных ответили, что книги "не мое".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0a/261944117_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_661684a801eec453df226eb29154c7d4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
книги, электронные книги, sputnik, грузия, новости, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
Люди, которые читают книги: интересные результаты опроса
Оказалось, что люди в эпоху глобализации и Интернета все еще читают книги. Ура!
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
предпочитают читать бумажные книги – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По итогам опроса
под названием "Читаете ли вы книги?" оказалось, что большая часть аудитории сайта, а именно 64,9%, любят именно бумажные книги, некоторые из них (2,7%) даже берут книги в библиотеках.
Интересно, что целых 10,8% опрошенных читают только книги для профразвития, а 8,1% предпочитают только электронные книги.
Аудиокнигами читатели агентства также интересуются, но менее – книги предпочитают слушать только 5,4% опрошенных. А вот 2,7% читателей Sputnik Грузия покупают книги, однако читать их не могут из-за отсутствия свободного времени.
Что интересно, 5,4% опрошенных ответили, что книги "не мое".