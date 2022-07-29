https://sputnik-georgia.ru/20220729/novyy-god-po-khidzhre-2022-traditsii-musulmanskogo-prazdnika-268991281.html

Новый год по Хиджре 2022: традиции мусульманского праздника

Новый год по Хиджре 2022: традиции мусульманского праздника

Новый 1444 год по Хиджре или Рас-ас-Сана (День хиджры) наступает в первый день священного месяца Мухаррам – в 2022-м праздник выпадает на 30 июля 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T13:06+0400

2022-07-29T13:06+0400

2022-07-29T13:06+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252399656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_60563b4ae4cf3863569e507a5cbd1de3.jpg

Хиджра в переводе с арабского означает переселение – это исламский календарь, составленный в соответствии с Кораном, который обязан соблюдать каждый мусульманин.Как встречают Новый год по Хиджре, о традициях мусульманского праздника вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Новый год по ХиджреМусульманское летоисчисление начинается с переселения пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Ясриб (названный позже Мединой).Переселение, которое происходило постепенно, по григорианскому летоисчислению началось с 16 июля 622 года. Последним переселился пророк Мухаммед. Он прибыл в Медину 22 сентября того же года.Переселением удалось спасти множество верующих людей от гнета язычников, наладить для них безопасную жизнь и положить начало распространению Ислама не только в пределах Аравийского полуострова, но и по всему миру.При жизни пророка Новый год по Хиджре не отмечался, так как сам факт переселения не считался еще отправной точкой мусульманского календаря. Пророк Мухаммад прожил до 632 года, а решение об этом приняли в 639-м – во время правления халифа Омара ибн аль-Хаттаба.Традиции мусульманского праздникаОтмечать ночь Хиджры – наступление мусульманского Нового года по-особому у мусульман не принято. В праздник по традиции в мечетях читают проповедь, посвященную переезду пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.Правоверные канун Нового года по традиции проводят в молитвах и просят Всевышнего о благословлении в наступающем году. Считается, что тот, кто постился накануне праздника, получит большую награду от Аллаха.Мусульмане верят, что если они будут усердно молиться о прощении грехов и совершать добрые дела, на них снизойдет Божья благодать и весь год будет благополучным. Поэтому по традиции они проводят в молитве и первый день Нового года.Мухаррам в целом – месяц богослужения и покаяния, однако первые 10 дней Нового года в мусульманском мире считаются благословенными для всех хороших начинаний, поэтому в этот период по традиции играют свадьбы, начинают строить дома и планируют будущее.Соблюдать пост верующим рекомендуется три дня в неделю – в четверг, пятницу и воскресенье на протяжении всего месяца. В пост мусульмане отказываются от пищи в светлое время суток и духовно очищаются – посвящают себя богослужению и покаянию.В день наступления Нового года священнослужители желают всем правоверным мира, добра и благополучия, а также милости Всевышнего.В новогоднюю трапезу по традиции входят продукты и блюда, имеющие ритуально-символическое значение.Накануне Нового года готовят кускус с бараниной, а в праздник на обед подают суп из баранины и мясное блюдо.Начало нового года символизирует приправа млюхия – ее готовят из сорго (вид проса) и большого количества зелени, чтобы "новый год был зеленым". Куриные яйца, окрашенные в зеленый цвет, цвет зарождения новой жизни и плодородия, также являются символом Нового года.По традиции к праздничной трапезе готовят различные мясные, рыбные, овощные и фруктовые салаты, которые украшают маслинами и зернами граната.В первые несколько дней нового года по традиции готовят различные блюда из риса и сухих бобов – они символизируют окончание прошлогодних запасов.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки