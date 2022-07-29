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О чем говорили глава МИД России и госсекретарь США

О чем говорили глава МИД России и госсекретарь США

Стороны обсудили тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности и вопрос поставок оружия в регион 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T23:03+0400

2022-07-29T23:03+0400

2022-07-29T23:09+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. По инициативе американской стороны в пятницу, 29 июля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.В российском внешнеполитическом ведомстве сообщают, что стороны обсудили текущую ситуацию на Украине. В частности, Лавров изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены.Кроме того, стороны обсудили тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности, представитель Вашингтона был ознакомлен с деталями "пакетной" договоренности от 22 июля, подписанной в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений."Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах", - говорится в информации МИД РФ .Также дипломаты обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации.При обсуждении возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны было настоятельно предложено вернуться "в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии".

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в мире, россия, новости, политика, мид россии, сша, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022