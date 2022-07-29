https://sputnik-georgia.ru/20220729/o-chem-govorili-glava-mid-rossii-i-gossekretar-ssha-269017579.html
О чем говорили глава МИД России и госсекретарь США
О чем говорили глава МИД России и госсекретарь США
Стороны обсудили тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности и вопрос поставок оружия в регион 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T23:03+0400
2022-07-29T23:03+0400
2022-07-29T23:09+0400
в мире
россия
новости
политика
мид россии
сша
сергей лавров
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/14/251773983_0:239:3214:2047_1920x0_80_0_0_d0a12f1d47df7146b22b7293648a2967.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. По инициативе американской стороны в пятницу, 29 июля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.В российском внешнеполитическом ведомстве сообщают, что стороны обсудили текущую ситуацию на Украине. В частности, Лавров изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены.Кроме того, стороны обсудили тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности, представитель Вашингтона был ознакомлен с деталями "пакетной" договоренности от 22 июля, подписанной в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений."Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах", - говорится в информации МИД РФ .Также дипломаты обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации.При обсуждении возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны было настоятельно предложено вернуться "в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии".
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/14/251773983_1500:307:3214:1592_1920x0_80_0_0_8a2da36d4471d85ce48783c789f1181d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, мид россии, сша, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
О чем говорили глава МИД России и госсекретарь США
23:03 29.07.2022 (обновлено: 23:09 29.07.2022)
Стороны обсудили тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности и вопрос поставок оружия в регион
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. По инициативе американской стороны в пятницу, 29 июля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщают, что стороны обсудили текущую ситуацию на Украине. В частности, Лавров изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены.
В этом свете до внимания госсекретаря США было доведено, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским оружием и вооружением НАТО, которое применяется против мирного населения, затягивает конфликт. Глава МИД РФ подчеркнул, что ВС России строго соблюдают нормы международного права, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.
Кроме того, стороны обсудили тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности, представитель Вашингтона был ознакомлен с деталями "пакетной" договоренности от 22 июля, подписанной в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений.
"Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах", - говорится в информации
МИД РФ .
Также дипломаты обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации.
При обсуждении возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны было настоятельно предложено вернуться "в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии".