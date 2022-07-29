https://sputnik-georgia.ru/20220729/ostorozhno-moshenniki-natsbank-gruzii-predupredil-o-novoy-skheme-obmana-lyudey-269003618.html
Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей
Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей
Нацбанк призывает граждан проявить особое внимание во время указания своих личных и банковских данных 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T17:32+0400
2022-07-29T17:32+0400
2022-07-29T17:32+0400
грузия
новости
происшествия
национальный банк
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ТБИЛИСИ, 29 июл - Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил о новой схеме мошенничества через интернет посредством рекламы, говорится в сообщении ведомства.Согласно новой схеме, в интеренет-пространстве появилась реклама с выгодными финансовыми предложениями, которая содержит признаки фишинга. Это такой вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.В частности, речь идет о рекламе с активными ссылками, которые похожи на реальный интернет-адрес. Пользователи, привлеченные рекламой, переходят по ссылке, заполняют данные, указывая свои личные и банковские данные, которыми потом пользуются мошенники.Случаи мошенничества в интернете довольно распространены. В Грузии мошенничество является одним из самых распространенных преступлений. За пять месяцев в стране зафиксировано 604 случая мошенничества.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, национальный банк
Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей
Нацбанк призывает граждан проявить особое внимание во время указания своих личных и банковских данных
ТБИЛИСИ, 29 июл - Sputnik.
Национальный банк Грузии предупредил о новой схеме мошенничества через интернет посредством рекламы, говорится в сообщении
ведомства.
Согласно новой схеме, в интеренет-пространстве появилась реклама с выгодными финансовыми предложениями, которая содержит признаки фишинга. Это такой вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.
В частности, речь идет о рекламе с активными ссылками, которые похожи на реальный интернет-адрес. Пользователи, привлеченные рекламой, переходят по ссылке, заполняют данные, указывая свои личные и банковские данные, которыми потом пользуются мошенники.
"Национальный банк еще раз призывает пользователей проявить особое внимание во время указания своих личных и банковских данных. В первую очередь, следует проверять адрес интернет-страницы, понять, насколько можно доверять компании, искать данные о ее деятельности и проверять реальность предложения", - говорится в сообщении.
Случаи мошенничества в интернете довольно распространены. В Грузии мошенничество является одним из самых распространенных преступлений. За пять месяцев в стране зафиксировано 604 случая мошенничества.