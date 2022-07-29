https://sputnik-georgia.ru/20220729/ostorozhno-moshenniki-natsbank-gruzii-predupredil-o-novoy-skheme-obmana-lyudey-269003618.html

Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей

Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей

Нацбанк призывает граждан проявить особое внимание во время указания своих личных и банковских данных 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T17:32+0400

2022-07-29T17:32+0400

2022-07-29T17:32+0400

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новости

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национальный банк

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ТБИЛИСИ, 29 июл - Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил о новой схеме мошенничества через интернет посредством рекламы, говорится в сообщении ведомства.Согласно новой схеме, в интеренет-пространстве появилась реклама с выгодными финансовыми предложениями, которая содержит признаки фишинга. Это такой вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.В частности, речь идет о рекламе с активными ссылками, которые похожи на реальный интернет-адрес. Пользователи, привлеченные рекламой, переходят по ссылке, заполняют данные, указывая свои личные и банковские данные, которыми потом пользуются мошенники.Случаи мошенничества в интернете довольно распространены. В Грузии мошенничество является одним из самых распространенных преступлений. За пять месяцев в стране зафиксировано 604 случая мошенничества.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, национальный банк