https://sputnik-georgia.ru/20220729/premer-gruzii-oppozitsiya-khochet-ne-v-evropu-a-vlasti-269004720.html

Премьер Грузии: оппозиция хочет не в Европу, а власти

Премьер Грузии: оппозиция хочет не в Европу, а власти

Вместо завершения поляризации оппозиция каждый день пытается разжечь поляризацию, отметил премьер 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T17:01+0400

2022-07-29T17:01+0400

2022-07-29T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл - Sputnik. Радикальная часть оппозиции хочет не вступления Грузии в ЕС, а возвращения к власти насильственным путем, но у нее это не получится, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.Часть оппозиционных партий, в том числе и самая крупная сила "Единое национальное движение", отказываются работать в парламенте над планом правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о выполнении условий Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.По его словам, власти всегда готовы к диалогу и делают все возможное."Вместо завершения поляризации они каждый день пытаются разжечь поляризацию. Несмотря на это, в парламенте проходит абсолютно прозрачный процесс, идет работа в рабочих группах, и мы делаем с нашей стороны все возможное, чтобы у наших европейских друзей не осталось к нам никаких вопросов", - сказал Гарибашвили."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, еврокомиссия, грузинская мечта