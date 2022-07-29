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Товарооборот в $3 млрд – Грузия и Турция переходят на новый уровень сотрудничества

Товарооборот в $3 млрд – Грузия и Турция переходят на новый уровень сотрудничества

Грузия и Турция расширяют соглашение о свободной торговле, оформленное 14 лет назад 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T10:02+0400

2022-07-29T10:02+0400

2022-07-29T10:02+0400

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мевлют чавушоглу

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Грузия и Турция практически завершили переговоры по поводу расширения соглашения о свободной торговле, об этом было заявлено на встрече министра экономики Грузии Левана Давиташвили с турецким послом Али Кааном Орбай.Соглашение о свободной торговле между Грузией и Турцией действует с 2008 года. В 2021 году стороны начали переговоры по расширению соглашения.Параллельно в четверг в Анкаре состоялась встреча главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.В свою очередь Дарчиашвили отметил, что Грузия и Турция всегда ставили ориентиры в торговых отношениях и их достигали."С точки зрения торговли, наш следующий ориентир установлен на уровне 3 миллиардов долларов. Наши министерства и другие государственные ведомства очень активно сотрудничают друг с другом в течение всего года для облегчения торговли и развития экономического сотрудничества между нашими странами," – сказал Дарчиашвили.Ранее Минэкономики Грузии заявляло, что в соглашение о свободной торговле могут попасть финансовые сервисы, транспортировка, а также расширенный список сельскохозяйственной продукции.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первое полугодие 2022 года составил почти 1,3 миллиарда долларов, что составляет 15,3% от общего торгового оборота Грузии.

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экономика, грузия, новости, мевлют чавушоглу, илья дарчиашвили, турция