https://sputnik-georgia.ru/20220729/turtsiya-khochet-ispolzovat-potentsial-gruzii-dlya-transportirovki-gruzov-268980396.html

Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов

Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов

На сегодняшний день перевозить грузы через Россию в Европу затруднительно, отметил турецкий дипломат 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T10:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Турция намерена использовать Грузию для транспортировки грузов по коридору Турция-Азербайджан-Казахстан, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре.В июне главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.При этом он добавил, что на следующей встрече Турция, Азербайджан и Казахстан будут обсуждать механизм движения грузов в направлении Центральной Азии и роль Грузии в этом вопросе.

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новости, грузия, экономика, турция, азербайджан, казахстан