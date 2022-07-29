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Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов
Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов
На сегодняшний день перевозить грузы через Россию в Европу затруднительно, отметил турецкий дипломат 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T10:43+0400
2022-07-29T10:43+0400
2022-07-29T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Турция намерена использовать Грузию для транспортировки грузов по коридору Турция-Азербайджан-Казахстан, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре.В июне главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.При этом он добавил, что на следующей встрече Турция, Азербайджан и Казахстан будут обсуждать механизм движения грузов в направлении Центральной Азии и роль Грузии в этом вопросе.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, экономика, турция, азербайджан, казахстан
Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов
На сегодняшний день перевозить грузы через Россию в Европу затруднительно, отметил турецкий дипломат
ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Турция намерена использовать Грузию для транспортировки грузов по коридору Турция-Азербайджан-Казахстан, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре.
В июне главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.
"С учетом сложившейся ситуации, в регионе стало крайне затруднительно и фактически невозможно перевозить грузы через Россию в направлении Европы. Мы хотим сделать этот процесс максимально полезным, максимально простым и активно вовлекать в этот процесс Грузию. Это наша цель, и в этом плане необходимо объединить наши усилия и активизировать нашу работу", – сказал Чавушоглу.
При этом он добавил, что на следующей встрече Турция, Азербайджан и Казахстан будут обсуждать механизм движения грузов в направлении Центральной Азии и роль Грузии в этом вопросе.