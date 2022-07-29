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Убийство на дне рождения близ Тбилиси – задержаны семь человек
Убийство на дне рождения близ Тбилиси – задержаны семь человек
Правоохранители пытаются установить виновника трагедии 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T11:36+0400
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происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. По делу об убийстве молодого человека в селе Цхваричамия неподалеку от Тбилиси задержаны семь человек, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД.Трагедия произошла накануне. Несколько десятков молодых людей отмечали день рождения за городом. Во время праздника возник конфликт, переросший в поножовщину. Жертвой стал 20-летний парень. По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.До поздней ночи правоохранители опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство". Следственные мероприятия продолжаются.
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происшествия, грузия, новости

Убийство на дне рождения близ Тбилиси – задержаны семь человек

11:36 29.07.2022 (обновлено: 12:04 29.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Правоохранители пытаются установить виновника трагедии
ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. По делу об убийстве молодого человека в селе Цхваричамия неподалеку от Тбилиси задержаны семь человек, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД.
Трагедия произошла накануне. Несколько десятков молодых людей отмечали день рождения за городом. Во время праздника возник конфликт, переросший в поножовщину. Жертвой стал 20-летний парень.
По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.
До поздней ночи правоохранители опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.
Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство". Следственные мероприятия продолжаются.
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