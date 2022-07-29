https://sputnik-georgia.ru/20220729/ubiystvo-na-dne-rozhdenii-bliz-tbilisi---zaderzhany-sem-chelovek-268989673.html

Убийство на дне рождения близ Тбилиси – задержаны семь человек

Убийство на дне рождения близ Тбилиси – задержаны семь человек

Правоохранители пытаются установить виновника трагедии 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T11:36+0400

2022-07-29T11:36+0400

2022-07-29T12:04+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. По делу об убийстве молодого человека в селе Цхваричамия неподалеку от Тбилиси задержаны семь человек, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД.Трагедия произошла накануне. Несколько десятков молодых людей отмечали день рождения за городом. Во время праздника возник конфликт, переросший в поножовщину. Жертвой стал 20-летний парень. По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.До поздней ночи правоохранители опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство". Следственные мероприятия продолжаются.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости