https://sputnik-georgia.ru/20220729/ubiystvo-na-dne-rozhdenii-bliz-tbilisi---zaderzhany-sem-chelovek-268989673.html
Убийство на дне рождения близ Тбилиси – задержаны семь человек
Убийство на дне рождения близ Тбилиси – задержаны семь человек
Правоохранители пытаются установить виновника трагедии 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T11:36+0400
2022-07-29T11:36+0400
2022-07-29T12:04+0400
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904097_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e2def224d6544698a9d6dd1c5c60e9a7.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. По делу об убийстве молодого человека в селе Цхваричамия неподалеку от Тбилиси задержаны семь человек, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД.Трагедия произошла накануне. Несколько десятков молодых людей отмечали день рождения за городом. Во время праздника возник конфликт, переросший в поножовщину. Жертвой стал 20-летний парень. По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.До поздней ночи правоохранители опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство". Следственные мероприятия продолжаются.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904097_0:0:2661:1996_1920x0_80_0_0_358cb69bc298a63d57a816bffe73fcb0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
Убийство на дне рождения близ Тбилиси – задержаны семь человек
11:36 29.07.2022 (обновлено: 12:04 29.07.2022)
Правоохранители пытаются установить виновника трагедии
ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik.
По делу об убийстве молодого человека в селе Цхваричамия неподалеку от Тбилиси задержаны семь человек, сообщает телеканал "Рустави 2
" со ссылкой на МВД.
Трагедия произошла накануне. Несколько десятков молодых людей отмечали день рождения за городом. Во время праздника возник конфликт, переросший в поножовщину. Жертвой стал 20-летний парень.
По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.
До поздней ночи правоохранители опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.
Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство". Следственные мероприятия продолжаются.