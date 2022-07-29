https://sputnik-georgia.ru/20220729/ubiystvo-na-dne-rozhdeniya---mvd-gruzii-raskrylo-delali-dela-268994672.html

Убийство на дне рождения – МВД Грузии раскрыло делали дела

Убийство на дне рождения – МВД Грузии раскрыло делали дела

Полиция уже установила личность подозреваемого в убийстве 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T14:04+0400

2022-07-29T14:04+0400

2022-07-29T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. МВД Грузии обнародовало информацию о том, в чем обвиняются семеро задержанных по делу об убийстве 20-летнего парня на дне рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси.Речь идет о хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Преступление произошло накануне.По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе. До поздней ночи следователи опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.

тбилиси

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, тбилиси, убийство, мвд грузии