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Убийство на дне рождения – МВД Грузии раскрыло делали дела
Убийство на дне рождения – МВД Грузии раскрыло делали дела
Полиция уже установила личность подозреваемого в убийстве 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T14:04+0400
2022-07-29T14:04+0400
2022-07-29T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. МВД Грузии обнародовало информацию о том, в чем обвиняются семеро задержанных по делу об убийстве 20-летнего парня на дне рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси.Речь идет о хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Преступление произошло накануне.По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе. До поздней ночи следователи опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, убийство, мвд грузии
Убийство на дне рождения – МВД Грузии раскрыло делали дела
14:04 29.07.2022 (обновлено: 14:20 29.07.2022)
Полиция уже установила личность подозреваемого в убийстве
ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. МВД Грузии обнародовало информацию о том, в чем обвиняются семеро задержанных по делу об убийстве 20-летнего парня на дне рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси.
Речь идет о хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
"Полиция установила личность совершившего убийство лица. Ведутся активные оперативно-следственные мероприятия для установления его местонахождения и в целях его задержания", – сказано в сообщении.
Преступление произошло накануне.
По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.
До поздней ночи следователи опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.