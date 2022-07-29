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https://sputnik-georgia.ru/20220729/v-gruzii-vosstanovyat-atenskiy-khram-sioni-268989485.html
В Грузии восстановят атенский храм Сиони
В Грузии восстановят атенский храм Сиони
В стране уже проводятся работы по реконструкции уникального образца старой грузинской архитектуры храма VII века 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T12:25+0400
2022-07-29T12:25+0400
памятник культуры
национальное агентство охраны культурного наследия
грузия
новости
культура
тея цулукиани
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Работы по восстановлению атенского храма Сиони в селе Атени (10 км к югу от Гори) продолжаются – с ситуацией ознакомилась министр культуры, спора и молодежи Тея Цулукиани.Глава Минкульта вместе с митрополитом горийской и афинской епархии Андрия и директором Национального агентства охраны культурного наследия Николозом Азнаурашвили ознакомились с состоянием монастыря.Работы по реконструкции уникального образца старой грузинской архитектуры храма VII века проводятся поэтапно при финансовой поддержке Агентства культурного наследия. На данный момент ведутся работы по восстановлению крыши храма.С проблемами памятника министр ознакомилась на месте. По согласованию с преподобным Андрия и представителями епархии было принято решение разработать совместный план действий по устранению проблем и координации соответствующего бюджетного процесса.Атенский храм Сиони был построен в первой половине VII века армянским зодчим, по образцу Джвари. Храм несколько раз подвергался разграблению захватчиками, вторгавшимися в регион. В соборе видны следы пожара времен нашествия шаха Аббаса I (который разжег в храме костер), но росписи 1080 года уцелели.
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памятник культуры, национальное агентство охраны культурного наследия, грузия, новости, культура, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

В Грузии восстановят атенский храм Сиони

12:25 29.07.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
В Грузии восстанавливают атенский храм Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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В стране уже проводятся работы по реконструкции уникального образца старой грузинской архитектуры храма VII века
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Работы по восстановлению атенского храма Сиони в селе Атени (10 км к югу от Гори) продолжаются – с ситуацией ознакомилась министр культуры, спора и молодежи Тея Цулукиани.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
В Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
В Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Глава Минкульта вместе с митрополитом горийской и афинской епархии Андрия и директором Национального агентства охраны культурного наследия Николозом Азнаурашвили ознакомились с состоянием монастыря.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
В Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
В Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Работы по реконструкции уникального образца старой грузинской архитектуры храма VII века проводятся поэтапно при финансовой поддержке Агентства культурного наследия. На данный момент ведутся работы по восстановлению крыши храма.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
В Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
В Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
С проблемами памятника министр ознакомилась на месте. По согласованию с преподобным Андрия и представителями епархии было принято решение разработать совместный план действий по устранению проблем и координации соответствующего бюджетного процесса.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
В Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
В Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Атенский храм Сиони был построен в первой половине VII века армянским зодчим, по образцу Джвари. Храм несколько раз подвергался разграблению захватчиками, вторгавшимися в регион.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
В Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
В Грузии восстанавливают атенский храм Сиони
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В соборе видны следы пожара времен нашествия шаха Аббаса I (который разжег в храме костер), но росписи 1080 года уцелели.
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