https://sputnik-georgia.ru/20220729/v-gruzii-vosstanovyat-atenskiy-khram-sioni-268989485.html

В Грузии восстановят атенский храм Сиони

В Грузии восстановят атенский храм Сиони

В стране уже проводятся работы по реконструкции уникального образца старой грузинской архитектуры храма VII века 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T12:25+0400

2022-07-29T12:25+0400

2022-07-29T12:25+0400

памятник культуры

национальное агентство охраны культурного наследия

грузия

новости

культура

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Работы по восстановлению атенского храма Сиони в селе Атени (10 км к югу от Гори) продолжаются – с ситуацией ознакомилась министр культуры, спора и молодежи Тея Цулукиани.Глава Минкульта вместе с митрополитом горийской и афинской епархии Андрия и директором Национального агентства охраны культурного наследия Николозом Азнаурашвили ознакомились с состоянием монастыря.Работы по реконструкции уникального образца старой грузинской архитектуры храма VII века проводятся поэтапно при финансовой поддержке Агентства культурного наследия. На данный момент ведутся работы по восстановлению крыши храма.С проблемами памятника министр ознакомилась на месте. По согласованию с преподобным Андрия и представителями епархии было принято решение разработать совместный план действий по устранению проблем и координации соответствующего бюджетного процесса.Атенский храм Сиони был построен в первой половине VII века армянским зодчим, по образцу Джвари. Храм несколько раз подвергался разграблению захватчиками, вторгавшимися в регион. В соборе видны следы пожара времен нашествия шаха Аббаса I (который разжег в храме костер), но росписи 1080 года уцелели.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

памятник культуры, национальное агентство охраны культурного наследия, грузия, новости, культура, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии