https://sputnik-georgia.ru/20220729/v-gudauri-vzorvalsya-vertolet-269008589.html

Трагедия во время спасательной операции - в Гудаури взорвался вертолет

Трагедия во время спасательной операции - в Гудаури взорвался вертолет

На борту вертолета МВД Грузии были члены экипажа, спасатели и медики 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T17:09+0400

2022-07-29T17:09+0400

2022-07-29T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался - на борту было пять человек, сообщает телеканал "Мтавари архи".По его словам, в данное время в связи с произошедшим уточняются все детали и дополнительную информацию министерство внутренних дел предоставит обществу позже.Это не первый несчастный случай в июле в Гудари. Там же 16 числа в ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них – мужчина до 25 лет – скончался на месте. Второго человека удалось спасти.

гудаури

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, гудаури