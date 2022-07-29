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Трагедия во время спасательной операции - в Гудаури взорвался вертолет
Трагедия во время спасательной операции - в Гудаури взорвался вертолет
На борту вертолета МВД Грузии были члены экипажа, спасатели и медики 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T17:09+0400
2022-07-29T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался - на борту было пять человек, сообщает телеканал "Мтавари архи".По его словам, в данное время в связи с произошедшим уточняются все детали и дополнительную информацию министерство внутренних дел предоставит обществу позже.Это не первый несчастный случай в июле в Гудари. Там же 16 числа в ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них – мужчина до 25 лет – скончался на месте. Второго человека удалось спасти.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, гудаури
Трагедия во время спасательной операции - в Гудаури взорвался вертолет
17:09 29.07.2022 (обновлено: 17:35 29.07.2022)
На борту вертолета МВД Грузии были члены экипажа, спасатели и медики
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался - на борту было пять человек, сообщает телеканал "Мтавари архи".
"Вертолет, принадлежащий пограничной полиции МВД, с помощью которых в Гудаури проходило спасательное мероприятие, потерял управление и упал. На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС", - написал в соцсети представитель пресс-службы ведомства Тато Кучава.
По его словам, в данное время в связи с произошедшим уточняются все детали и дополнительную информацию министерство внутренних дел предоставит обществу позже.
Это не первый несчастный случай в июле в Гудари. Там же 16 числа в ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них – мужчина до 25 лет – скончался на месте. Второго человека удалось спасти.