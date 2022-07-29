https://sputnik-georgia.ru/20220729/v-kentukki-proizoshlo-navodnenie-est-zhertvy--video-268986557.html

В Кентукки произошло наводнение: есть жертвы – ВИДЕО

В Кентукки произошло наводнение: есть жертвы – ВИДЕО

Ранее губернатор штата предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T11:24+0400

2022-07-29T11:24+0400

2022-07-29T11:57+0400

наводнение

кентукки

в мире

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/12/249492500_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e06237cb69a19525399170e598834b44.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Количество жертв в результате наводнения, вызванного ливнем в американском штате Кентукки, достигло восьми, заявил губернатор штата Энди Бешир.Ранее Бешир сообщил о трех погибших и объявил о режиме ЧП в штате. При этом губернатор предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного."К сожалению, число погибших возросло до восьми", – говорится в сообщении губернатора в Twitter.Согласно информации профильного портала Poweroutage.us, без электричества в Кентукки из-за непогоды остаются более 23 тысяч абонентов.

кентукки

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наводнение, кентукки, в мире, новости, происшествия