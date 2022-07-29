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В Кентукки произошло наводнение: есть жертвы – ВИДЕО
В Кентукки произошло наводнение: есть жертвы – ВИДЕО
Ранее губернатор штата предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T11:24+0400
2022-07-29T11:57+0400
наводнение
кентукки
в мире
новости
происшествия
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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Количество жертв в результате наводнения, вызванного ливнем в американском штате Кентукки, достигло восьми, заявил губернатор штата Энди Бешир.Ранее Бешир сообщил о трех погибших и объявил о режиме ЧП в штате. При этом губернатор предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного."К сожалению, число погибших возросло до восьми", – говорится в сообщении губернатора в Twitter.Согласно информации профильного портала Poweroutage.us, без электричества в Кентукки из-за непогоды остаются более 23 тысяч абонентов.
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наводнение, кентукки, в мире, новости, происшествия

В Кентукки произошло наводнение: есть жертвы – ВИДЕО

11:24 29.07.2022 (обновлено: 11:57 29.07.2022)
© AP Photo / Gerald HerbertЗатопленная улица в США
Затопленная улица в США - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
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Ранее губернатор штата предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного
ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Количество жертв в результате наводнения, вызванного ливнем в американском штате Кентукки, достигло восьми, заявил губернатор штата Энди Бешир.
Ранее Бешир сообщил о трех погибших и объявил о режиме ЧП в штате. При этом губернатор предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного.
"К сожалению, число погибших возросло до восьми", – говорится в сообщении губернатора в Twitter.
Согласно информации профильного портала Poweroutage.us, без электричества в Кентукки из-за непогоды остаются более 23 тысяч абонентов.
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