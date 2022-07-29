https://sputnik-georgia.ru/20220729/v-seti-poyavilos-video-tragedii-s-vertoletom-v-gruzii-269009641.html

В сети появилось видео трагедии с вертолетом в Грузии

В сети появилось видео трагедии с вертолетом в Грузии

На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T18:02+0400

2022-07-29T18:02+0400

2022-07-29T18:10+0400

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крушение вертолета

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В интернете появилось видео аварии вертолета пограничной полиции Грузии.Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался.На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС.В настоящее время уточняются все детали, и дополнительную информацию министерство внутренних дел предоставит обществу позже.

гудаури

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, гудаури, вертолеты, крушение вертолета