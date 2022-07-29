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В сети появилось видео трагедии с вертолетом в Грузии
В сети появилось видео трагедии с вертолетом в Грузии
На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T18:02+0400
2022-07-29T18:02+0400
2022-07-29T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В интернете появилось видео аварии вертолета пограничной полиции Грузии.Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался.На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС.В настоящее время уточняются все детали, и дополнительную информацию министерство внутренних дел предоставит обществу позже.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, гудаури, вертолеты, крушение вертолета
В сети появилось видео трагедии с вертолетом в Грузии
18:02 29.07.2022 (обновлено: 18:10 29.07.2022)
На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В интернете появилось видео аварии вертолета пограничной полиции Грузии.
Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался.
На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС.
В настоящее время уточняются все детали, и дополнительную информацию министерство внутренних дел предоставит обществу позже.