https://sputnik-georgia.ru/20220729/v-studencheskom-lagere-imereti-zafiksirovany-sluchai-intoksikatsii-268992843.html

В студенческом лагере Имерети зафиксированы случаи интоксикации

В студенческом лагере Имерети зафиксированы случаи интоксикации

Предположительно, причиной отравления стала вода 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T13:27+0400

2022-07-29T13:27+0400

2022-07-29T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Массовые случаи интоксикации зафиксированы в студенческом лагере Хони (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2".Бригады скорой медицинской помощи доставили девятерых студентов сначала в больницу Хони, а затем в инфекционную клинику Кутаиси.На данный момент состояние студентов удовлетворительное и они, предположительно, покинут клинику сегодня.Студенческий лагерь в Хони был организован "Свободным университетом". На данный момент представители учебного заведения пока не сделали никаких заявлений в связи с произошедшим.

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происшествия, кутаиси, новости, грузия, имерети, общество