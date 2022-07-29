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В студенческом лагере Имерети зафиксированы случаи интоксикации
В студенческом лагере Имерети зафиксированы случаи интоксикации
Предположительно, причиной отравления стала вода 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T13:27+0400
2022-07-29T13:27+0400
2022-07-29T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Массовые случаи интоксикации зафиксированы в студенческом лагере Хони (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2".Бригады скорой медицинской помощи доставили девятерых студентов сначала в больницу Хони, а затем в инфекционную клинику Кутаиси.На данный момент состояние студентов удовлетворительное и они, предположительно, покинут клинику сегодня.Студенческий лагерь в Хони был организован "Свободным университетом". На данный момент представители учебного заведения пока не сделали никаких заявлений в связи с произошедшим.
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Sputnik Грузия
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происшествия, кутаиси, новости, грузия, имерети, общество
В студенческом лагере Имерети зафиксированы случаи интоксикации
13:27 29.07.2022 (обновлено: 13:59 29.07.2022)
Предположительно, причиной отравления стала вода
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Массовые случаи интоксикации зафиксированы в студенческом лагере Хони (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2".
Бригады скорой медицинской помощи доставили девятерых студентов сначала в больницу Хони, а затем в инфекционную клинику Кутаиси.
Предположительно, причиной отравления стала вода. По словам врачей, молодых ребят доставили в клинику накануне. Они были в тяжелом состоянии и у них наблюдались признаки отравления. Медики провели нужные обследования и начали лечение.
На данный момент состояние студентов удовлетворительное и они, предположительно, покинут клинику сегодня.
Студенческий лагерь в Хони был организован "Свободным университетом". На данный момент представители учебного заведения пока не сделали никаких заявлений в связи с произошедшим.