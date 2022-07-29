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В тбилисском районе Самгори появятся два новых парка
В тбилисском районе Самгори появятся два новых парка
Благоустроена будет территория спального района площадью три гектара 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T19:35+0400
2022-07-29T19:35+0400
2022-07-29T19:35+0400
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тбилиси
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новости
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каха самхарадзе
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Два новых парка появятся в столичном районе Самгори – информацию о масштабном проекте распространяет мэрия Тбилиси.Благоустроена будет территория площадью три гектара, от улицы Борцов за единство Грузии до улицы Гахокидзе.На этой территории планируется разместить детские площадки, тренажеры, урны и скамейки, обустроить пешеходные дорожки, которые будут покрыты декоративной плиткой. Будет установлена и система наружного освещения, а на склонах обустроены лестницы, соединяющие жилые дома.Отмечается, что работы по обустройству рекреационной зоны ведутся на территории 9 корпуса во II микрорайоне Земо Плато Варкетили, размер площади составляет один гектар.Всего на проведение проектов из бюджета Самгорского района было выделено 4,2 миллиона лари (более 1,5 миллиона долларов). Заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани вместе с глава районной администрации Самгорского района Кахой Самхарадзе ознакомились с проводимыми работами.
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парк, тбилиси, грузия, новости, общество, каха самхарадзе, каха каладзе
В тбилисском районе Самгори появятся два новых парка
Благоустроена будет территория спального района площадью три гектара
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Два новых парка появятся в столичном районе Самгори – информацию о масштабном проекте распространяет мэрия Тбилиси.
Благоустроена будет территория площадью три гектара, от улицы Борцов за единство Грузии до улицы Гахокидзе.
На этой территории планируется разместить детские площадки, тренажеры, урны и скамейки, обустроить пешеходные дорожки, которые будут покрыты декоративной плиткой. Будет установлена и система наружного освещения, а на склонах обустроены лестницы, соединяющие жилые дома.
Отмечается, что работы по обустройству рекреационной зоны ведутся на территории 9 корпуса во II микрорайоне Земо Плато Варкетили, размер площади составляет один гектар.
Всего на проведение проектов из бюджета Самгорского района было выделено 4,2 миллиона лари (более 1,5 миллиона долларов). Заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани вместе с глава районной администрации Самгорского района Кахой Самхарадзе ознакомились с проводимыми работами.