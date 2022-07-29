https://sputnik-georgia.ru/20220729/vavilov-obyasnil-chto-dast-rossii-vozvraschenie-kitaem-tayvanya---video-268982066.html

Вавилов объяснил, что даст России возвращение Китаем Тайваня - видео

Вавилов объяснил, что даст России возвращение Китаем Тайваня - видео

Демократическая администрация Соединенных Штатов все сильнее подталкивает Китай к активным действиям на Тайване 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T09:29+0400

2022-07-29T09:29+0400

2022-07-29T09:29+0400

сша

тайвань

мультимедиа

видео

китай

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Это делается для того, чтобы хоть как-то повысить свои шансы удержаться у власти на грядущих выборах, считает китаевед Николай Вавилов.Смогут ли американцы выдержать одновременную борьбу и с Россией, и с Китаем? Что изменится в мире в случае начала войны на Тайване? Какие возможности это откроет для России? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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тайвань

китай

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, видео, тайвань, мультимедиа, видео, китай