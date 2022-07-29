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Вавилов объяснил, что даст России возвращение Китаем Тайваня - видео
Вавилов объяснил, что даст России возвращение Китаем Тайваня - видео
Демократическая администрация Соединенных Штатов все сильнее подталкивает Китай к активным действиям на Тайване 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T09:29+0400
2022-07-29T09:29+0400
2022-07-29T09:29+0400
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Это делается для того, чтобы хоть как-то повысить свои шансы удержаться у власти на грядущих выборах, считает китаевед Николай Вавилов.Смогут ли американцы выдержать одновременную борьбу и с Россией, и с Китаем? Что изменится в мире в случае начала войны на Тайване? Какие возможности это откроет для России? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, видео, тайвань, мультимедиа, видео, китай
Вавилов объяснил, что даст России возвращение Китаем Тайваня - видео
Демократическая администрация Соединенных Штатов все сильнее подталкивает Китай к активным действиям на Тайване
Это делается для того, чтобы хоть как-то повысить свои шансы удержаться у власти на грядущих выборах, считает китаевед Николай Вавилов.
Смогут ли американцы выдержать одновременную борьбу и с Россией, и с Китаем? Что изменится в мире в случае начала войны на Тайване? Какие возможности это откроет для России? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.