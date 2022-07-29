https://sputnik-georgia.ru/20220729/vse-skupili-voennye-evropeytsam-ne-khvataet-vaktsin-ot-ospy-obezyan-268985778.html

Все скупили военные. Европейцам не хватает вакцин от оспы обезьян

Все скупили военные. Европейцам не хватает вакцин от оспы обезьян

После того, как ВОЗ назвала ситуацию c оспой обезьян в Европе и США чрезвычайной, в некоторых странах решили приступить к профилактической вакцинации. Но тут... 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T11:03+0400

2022-07-29T11:03+0400

2022-07-29T11:58+0400

оспа обезьян

в мире

общество

новости

сша

европа

нидерланды

роспотребнадзор

аналитика

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/10/250065209_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9965fdc9cea521178d62c1d2c4707b80.jpg

Что за препарат используют европейцы, какова его эффективность и есть ли российские аналоги — разбиралcя автор РИА Новости Владислав Стрекопытов.Повод для беспокойстваВ мире уже выявили более 19 тысяч случаев оспы обезьян в 76 странах. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Он отметил, что в государствах Европы и Северной Америки сохраняется риск дальнейшего распространения заболевания. В других регионах мира, в том числе в России, такой опасности пока нет.ВОЗ сообщает об участившихся заражениях медицинских работников (253 случая) и людей, не имевших очевидных контактов с инфицированными. В том числе зарегистрировали 72 случая среди детей, из них 23 ребенка младше четырех лет.В сложившейся ситуации Европейская комиссия выдала разрешение на использование против оспы обезьян датской вакцины Imvanex, созданной в 2013-м.Универсальная вакцинаНатуральная оспа — первая инфекция, против которой придумали вакцину. Результат был настолько успешным, что к концу 1970-х страшную болезнь в мире полностью искоренили. Образцы патогена оставили только в двух лабораториях — в России и в США. После этого массовую вакцинацию прекратили. В СССР она в целом закончилась в 1979-м, хотя в отдельных регионах прививки делали до 1982-го.Ученые считают, что сформированный вакциной иммунитет сохраняется в течение всей жизни и действует против всех патогенов из семейства поксвирусов, к которому относится и вирус оспы обезьян. Поэтому тем россиянам, кто родился до начала 1980-х и прививался против оспы, нынешняя вспышка не страшна.До последнего времени шире всего применяли американский препарат ACAM2000. Сейчас его постепенно сменяет более безопасная вакцина нового поколения, созданная датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic в сотрудничестве с правительством США. Ее торговое название в Европе — Imvanex, в Америке — Jynneos. В отличие от ACAM2000, содержащей клон живого вируса, ее производят из очищенных клеточных культур. Поэтому риск возникновения побочных эффектов, таких как миокардит или неврологические осложнения, минимальный. Вакцина одобрена в качестве профилактического средства против оспы обезьян в Евросоюзе, США и Канаде.В Нидерландах на этой неделе сообщили, что начали использовать Imvanex для предотвращения распространения заболевания. Первые прививки уже сделали в Амстердаме и Гааге, где выявили больше всего случаев. В дальнейшем вакцинацию среди лиц из группы риска планируют провести по всей стране. В списке тех, кому предложат пройти процедуру в первую очередь, 32 тысячи человек.Конфликт интересовПримеру голландцев готовы последовать Франция, Испания, США и некоторые другие страны, но проблема — в нехватке вакцины. Сейчас Bavarian Nordic работает над расширением производственных мощностей, однако, по сообщению компании, реально увеличить объем продукции можно только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Единственный вариант быстрого решения вопроса — договориться о временном сокращении военных заказов. На эту тему датский производитель ведет переговоры с правительствами нескольких стран. Так, в Нидерландах национальное биооборонное агентство в 2022-м закупило 100 тысяч доз вакцины Imvanex. Этого хватило бы на 50 тысяч человек, учитывая, что для полного курса нужны две дозы.Но оборонные ведомства не очень хотят делиться запасами, объясняя это необходимостью поддерживать уровень бактериологической защиты. Несмотря на серьезность ситуации, BARDA перевезла в США лишь небольшую часть своих запасов из Дании, где флаконы с вакциной хранятся в специальных холодильниках со сверхнизкой температурой. Сейчас, по данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США зарегистрировали около 3600 случаев. Эксперты-эпидемиологи считают: если бы военные сразу выполнили обещания, то такой масштабной вспышки можно было бы избежать.В других странах картина еще более неопределенная — там оборонные ведомства вообще не раскрывают свои запасы вакцины из соображений секретности. Еврокомиссия через недавно созданный европейский орган по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) закупила около 163 тысяч экстренных доз, но пока никому их не передает.Во всеоружииДвенадцатого июля Роспотребнадзор сообщил о первом выявленном пациенте с оспой обезьян в России. С тех пор информации о новых случаях не было. Поэтому ведомство не видит смысла вводить на территории России дополнительные противоэпидемические меры, в том числе — вакцинацию. Такого же мнению придерживаются и ученые.Тем не менее в России готовы к любым неожиданностям. На границе усилили санитарно-карантинный контроль. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) и ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработали тест-системы для выявления оспы обезьян. Их передали во все регионы, а также — некоторым зарубежным странам. Медицинский персонал ознакомлен с порядком действий при выявлении людей с подозрением на эту болезнь. Есть старые запасы противооспенной вакцины."В высушенном виде она хранится десятки лет. Но применять ее сейчас нецелесообразно. К тому же она небезопасна, так как дает большое количество неврологических осложнений", — объясняет профессор Альтштейн.Специалисты государственного научного центра "Вектор" разработали универсальную вакцину нового поколения, действующую в том числе против актуального штамма оспы обезьян. Препарат успешно прошел доклинические испытания, подтвердившие его безопасность и эффективность. Заявку на регистрацию уже подали.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

сша

европа

нидерланды

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оспа обезьян, в мире, общество, новости, сша, европа, нидерланды, роспотребнадзор, аналитика, колумнисты