https://sputnik-georgia.ru/20220729/zapad-reshil-pobedit-rossiyu-vonyu-ili-novaya-storona-antirossiyskikh-sanktsiy-268999418.html

Запад решил победить Россию вонью, или Новая сторона антироссийских санкций

Запад решил победить Россию вонью, или Новая сторона антироссийских санкций

Экономим на горячей воде, потому что во всем виноват Путин. Или как правильно мыться европейцам в новых реалиях? О нюансах ноу-хау в области гигиены в... 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T14:57+0400

2022-07-29T14:57+0400

2022-07-29T16:44+0400

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В Европе, в частности в Германии, в связи с уменьшением объема и перебоев с подачей резко подорожавшего российского газа, начали кампанию "ХОЧЕШЬ РАЗОЗЛИТЬ ПУТИНА – МОЙ ЭТИ ЧЕТЫРЕ МЕСТА". Учитывая невысокий IQ деградированного от безудержного потребления и пропаганды европейского общества, распространяются иллюстрированная инструкция, в которой европейцев призывают мыться реже и быстрее, а лучше всего – полоскать только пахучие места, которые уточнены на картинке (см. фото). Президент Путин назвал это бредом: "Ну что это такое?! Совсем с ума посходили?! Экономьте воду, экономьте электричество... Ну бред какой-то просто!"Нет, это не бред. В средние века европейцы, особенно знать, не мылись вообще! Элитарные европейцы полагали, что, в отличии от простонародья, они настолько чисты по своему высокому происхождению, что вода их… только запачкает и заразит болезнями! А чтобы заглушить вонь из пахучих мест (которые у современных европейцев, как свидетельствует картинка, остались теми же, что и у их светских предков), втирали различные благовонные масла. В результате возникали заразные кожные заболевания, множились бактерии, вши и блохи, а закончилась вся эта антисанитария эпидемией черной оспы, унесшей миллионы жизней. Несмотря на это, современные европейцы все равно пренебрегают гигиеной, к примеру, игнорируют душ и плескаются в ванне, в непроточной воде, поэтому им не привыкать… Да и чего не сделаешь ради "разозлить Путина"?!А когда на Западе поймут, что не могут победить Россию войной, то перестанут мыться вообще, чтобы сломить ее… вонью! Начнется новая агитационно-пропагандистская кампания "НЕ МОЙСЯ ВООБЩЕ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РАЗОЗЛИТЬ ПУТИНА", поэтому в России должны срочно наладить массовое производство противогазов от вони, а также от прогнившего мышления западных политиков, маски от COVID-19 не спасут!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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колумнисты, в мире, россия, аналитика, германия, политика