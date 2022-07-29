Запад решил победить Россию вонью, или Новая сторона антироссийских санкций
14:57 29.07.2022 (обновлено: 16:44 29.07.2022)
© AP Photo / Markus SchreiberАкция протеста в Германии против изменения климата. Митингующие в Берлине вымазали руки нефтью
© AP Photo / Markus Schreiber
Экономим на горячей воде, потому что во всем виноват Путин. Или как правильно мыться европейцам в новых реалиях? О нюансах ноу-хау в области гигиены в авторской колонке рассуждает главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
В Европе, в частности в Германии, в связи с уменьшением объема и перебоев с подачей резко подорожавшего российского газа, начали кампанию "ХОЧЕШЬ РАЗОЗЛИТЬ ПУТИНА – МОЙ ЭТИ ЧЕТЫРЕ МЕСТА". Учитывая невысокий IQ деградированного от безудержного потребления и пропаганды европейского общества, распространяются иллюстрированная инструкция, в которой европейцев призывают мыться реже и быстрее, а лучше всего – полоскать только пахучие места, которые уточнены на картинке (см. фото).
Президент Путин назвал это бредом: "Ну что это такое?! Совсем с ума посходили?! Экономьте воду, экономьте электричество... Ну бред какой-то просто!"
2 Jahre sollte man sich die Hände waschen, damit man nicht die Oma in Gefahr bringt! Jetzt reichen 4 Körperteile beim Duschen um Putin zu ärgern und den Krieg zu beeinflussen! Ganz wichtig auch die Pofalte natürlich! Herrlich wie einfach diese Welt geworden ist! #duschen #frieden pic.twitter.com/4D7mu4xcNm— Happy© (@h_a_p_p_y81) April 24, 2022
Нет, это не бред. В средние века европейцы, особенно знать, не мылись вообще! Элитарные европейцы полагали, что, в отличии от простонародья, они настолько чисты по своему высокому происхождению, что вода их… только запачкает и заразит болезнями! А чтобы заглушить вонь из пахучих мест (которые у современных европейцев, как свидетельствует картинка, остались теми же, что и у их светских предков), втирали различные благовонные масла. В результате возникали заразные кожные заболевания, множились бактерии, вши и блохи, а закончилась вся эта антисанитария эпидемией черной оспы, унесшей миллионы жизней. Несмотря на это, современные европейцы все равно пренебрегают гигиеной, к примеру, игнорируют душ и плескаются в ванне, в непроточной воде, поэтому им не привыкать… Да и чего не сделаешь ради "разозлить Путина"?!
В Германии также бьют тревогу, что из-за дефицита энергоносителей резко сократится производство туалетной бумаги… Это значит, что немцев ждет то же, что и в 1945 году?! Конечно, бред, когда 77 лет спустя после капитуляции немцы опять решили победить русских, причем такими нестандартными методами…
А когда на Западе поймут, что не могут победить Россию войной, то перестанут мыться вообще, чтобы сломить ее… вонью! Начнется новая агитационно-пропагандистская кампания "НЕ МОЙСЯ ВООБЩЕ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РАЗОЗЛИТЬ ПУТИНА", поэтому в России должны срочно наладить массовое производство противогазов от вони, а также от прогнившего мышления западных политиков, маски от COVID-19 не спасут!
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