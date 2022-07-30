https://sputnik-georgia.ru/20220730/den-traura-v-gruzii-na-gosvedomstvakh-spuscheny-flagi-269022422.html

День траура в Грузии: на госведомствах приспущены флаги

День траура в Грузии: на госведомствах приспущены флаги

Государственные флаги приспущены на здании администрации правительства, парламента и МВД 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T10:32+0400

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гудаури

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. День траура объявлен в Грузии в субботу в связи с гибелью членов экипажа спасательной группы на горнолыжном курорте Гудаури.Государственные флаги приспущены на всех зданиях госведомств Грузии, в том числе на здании администрации правительства, парламента и МВД.Вертолет, принадлежащий пограничной полиции МВД, с помощью которого велась операция по спасению упавших в Гудаури парапланеристов, вчера потерял управление и разбился. В результате трагедии погибли все восемь человек, находящихся в вертолете.Спасательно-поисковые работы на месте аварии продолжались несколько часов.По информации МВД, на данный момент тела погибших уже вытащили.

гудаури

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грузия, новости, общество, гудаури, траур