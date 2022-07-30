https://sputnik-georgia.ru/20220730/den-traura-v-gruzii-na-gosvedomstvakh-spuscheny-flagi-269022422.html
День траура в Грузии: на госведомствах приспущены флаги
День траура в Грузии: на госведомствах приспущены флаги
Государственные флаги приспущены на здании администрации правительства, парламента и МВД 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T10:32+0400
2022-07-30T10:32+0400
2022-07-30T11:13+0400
грузия
новости
общество
гудаури
траур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/11/247521160_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b943af0db14ddd06df8f46b29402aaae.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. День траура объявлен в Грузии в субботу в связи с гибелью членов экипажа спасательной группы на горнолыжном курорте Гудаури.Государственные флаги приспущены на всех зданиях госведомств Грузии, в том числе на здании администрации правительства, парламента и МВД.Вертолет, принадлежащий пограничной полиции МВД, с помощью которого велась операция по спасению упавших в Гудаури парапланеристов, вчера потерял управление и разбился. В результате трагедии погибли все восемь человек, находящихся в вертолете.Спасательно-поисковые работы на месте аварии продолжались несколько часов.По информации МВД, на данный момент тела погибших уже вытащили.
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/11/247521160_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_a537fa920e6ea64aed3263da22da8d88.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, гудаури, траур
День траура в Грузии: на госведомствах приспущены флаги
10:32 30.07.2022 (обновлено: 11:13 30.07.2022)
Государственные флаги приспущены на здании администрации правительства, парламента и МВД
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. День траура объявлен в Грузии в субботу в связи с гибелью членов экипажа спасательной группы на горнолыжном курорте Гудаури.
Государственные флаги приспущены на всех зданиях госведомств Грузии, в том числе на здании администрации правительства, парламента и МВД.
Вертолет, принадлежащий пограничной полиции МВД, с помощью которого велась операция по спасению упавших в Гудаури парапланеристов, вчера потерял управление и разбился. В результате трагедии погибли все восемь человек, находящихся в вертолете.
Спасательно-поисковые работы на месте аварии продолжались несколько часов.
По информации МВД, на данный момент тела погибших уже вытащили.