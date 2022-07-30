https://sputnik-georgia.ru/20220730/druzya-i-vragi-rossii-samoubiystvo-germanii-i-tretya-partiya-v-ssha-269033796.html

Друзья и враги России, "самоубийство" Германии и третья партия в США

Друзья и враги России, "самоубийство" Германии и третья партия в США

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином". Смотрите в передаче комментарии Дмитрия Пучкова по актуальным вопросам внешней политики 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T18:38+0400

2022-07-30T18:38+0400

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Встреча глав МИД ШОС в Ташкенте, визит Шрёдера в Москву, кандидатура Джонсона на роль генсека НАТО – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Зачем Соединенным Штатам третья политическая партия? Кто гонит Германию к полному краху? Какие страны – друзья России? Ответы на эти вопросы смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, сша, видео