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Друзья и враги России, "самоубийство" Германии и третья партия в США
Друзья и враги России, "самоубийство" Германии и третья партия в США
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином". Смотрите в передаче комментарии Дмитрия Пучкова по актуальным вопросам внешней политики 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T18:38+0400
2022-07-30T18:38+0400
2022-07-30T19:22+0400
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Встреча глав МИД ШОС в Ташкенте, визит Шрёдера в Москву, кандидатура Джонсона на роль генсека НАТО – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Зачем Соединенным Штатам третья политическая партия? Кто гонит Германию к полному краху? Какие страны – друзья России? Ответы на эти вопросы смотрите в видео.
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видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, сша, видео
Друзья и враги России, "самоубийство" Германии и третья партия в США
18:38 30.07.2022 (обновлено: 19:22 30.07.2022)
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином". Смотрите в передаче комментарии Дмитрия Пучкова по актуальным вопросам внешней политики
Встреча глав МИД ШОС в Ташкенте, визит Шрёдера в Москву, кандидатура Джонсона на роль генсека НАТО – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Зачем Соединенным Штатам третья политическая партия? Кто гонит Германию к полному краху? Какие страны – друзья России? Ответы на эти вопросы смотрите в видео.