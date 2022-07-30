https://sputnik-georgia.ru/20220730/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-stremitelno-rasti--novye-dannye-statistiki-269020846.html
Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики
Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики
Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T09:01+0400
2022-07-30T09:01+0400
2022-07-30T11:17+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев составляет 10,5%.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Согласно информации "Сакстата", в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах. Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, гостиниц и ресторанов, горнодобывающей промышленности.Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью.По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Европа очень удивлена двухзначной цифрой роста экономики страны.При этом он также среди достижений экономики страны назвал укрепление лари и развитие бизнеса."Как известно, лари продолжает укрепляться и это помогает создавать больше денег в экономике страны. Бизнес очень активен, создается много рабочих мест, тысячи рабочих мест, и мы будем максимально поддерживать эту тенденцию", – сказал Гарибашвили.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", ираклий гарибашвили
Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики
09:01 30.07.2022 (обновлено: 11:17 30.07.2022)
Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев составляет 10,5%.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
Согласно информации "Сакстата"
, в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах. Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, гостиниц и ресторанов, горнодобывающей промышленности.
Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Европа очень удивлена двухзначной цифрой роста экономики страны.
"В результате нашей разумной национальной политики за первые 6 месяцев мы имеем двузначный экономический рост в 10,5%. Это большое исключение в современном мире. Я часто общаюсь с нашими европейцами, лидерами, друзьями и коллегами и они очень удивляются, как Грузии удалось добиться такого сильного экономического роста", – сказал Гарибашвили.
При этом он также среди достижений экономики страны назвал укрепление лари и развитие бизнеса.
"Как известно, лари продолжает укрепляться и это помогает создавать больше денег в экономике страны. Бизнес очень активен, создается много рабочих мест, тысячи рабочих мест, и мы будем максимально поддерживать эту тенденцию", – сказал Гарибашвили.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.