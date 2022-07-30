https://sputnik-georgia.ru/20220730/kak-pokupat-myaso-letom-sovety-gruzinskogo-spetsialista-268979540.html

Как покупать мясо летом? Советы грузинского специалиста

Как покупать мясо летом? Советы грузинского специалиста

Знать правила реализация мяса особенно важно летом, когда больше рисков порчи товара 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T15:01+0400

2022-07-30T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Замлавы Национального агентства продовольствия Грузии Васил Басиладзе ознакомил граждан с информацией, необходимой для покупки мяса и мясопродуктов в летний сезон, когда этот продукт может легко испортиться.Басиладзе советует в первую очередь обратить внимание на визуальную часть продукта и на то, хранится ли он в холодильнике или нет. Покупатели также должны ознакомиться с информацией, нанесенной на этикетке – условия хранения (температура от плюс двух до плюс шести градусов), срок годности, где зарезали животное и так далее.Очень важно, чтобы животное было зарезано на скотобойне, потому что там работает ветеринар агентства продовольствия. Он проверяет продукцию до того, как зарежут животное, и после.Как отметил Басиладзе, среди животных и людей есть общие заболевания, так называемые зоонозные заболевания. Именно врач-ветеринар определяет, насколько здорово животное и можно ли использовать его мясо в качестве продукта питания.Очень важно, чтобы животное зарезали на скотобойне, чтобы был удален материал, считающийся опасным. Есть определенные отходы, которые не должны остаться на мясе, чтобы человек не заразился опасными заболеваниями.Как отметил Басиладзе, агентство продовольствия активно проверят скотобойни и объекты реализации мяса. Четыре раза в год проводится плановая проверка, а в любое время может быть осуществлена внеплановая проверка.Басиладзе призывает всех граждан позвонить на горячую линию агентства (1501) в случае обнаружения каких-либо нарушений.Мясо на рынках и в магазинах Грузии продаются с QR-кодом, благодаря которому покупатели смогут узнать пол, возраст, дату убоя животного, условия хранения и срок годности мяса.Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного приложения.

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новости, общество, что мы едим?