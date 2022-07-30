https://sputnik-georgia.ru/20220730/pochemu-v-gruzii-rastet-ekonomika-spetsialisty-nazvali-prichiny-269025697.html

Почему в Грузии растет экономика: специалисты назвали причины

Почему в Грузии растет экономика: специалисты назвали причины

Реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2% 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T14:01+0400

2022-07-30T14:01+0400

2022-07-30T15:09+0400

экономика

грузия

новости

михаил дундуа

сакстат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991123_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ee09e147bd672097cf25f1bac68e8c0d.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл - Sputnik. Высокий экономический рост в Грузии за первые шесть месяцев этого года связан с политикой государства, ориентированной на мир, и стабильной экономикой, заявили представители экономической команды правительства.Реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев составляет 10,5%.В свою очередь, заместитель министра финансов Михаил Дундуа отметил важность правильной политики государства."Когда в сложном регионе, в условиях глобального кризиса Грузия достигает двузначного экономического роста – это свидетельствует о том, насколько важна ориентированная на мир политика, которую проводит страна. При ориентированной на мир политике, политике поощрения бизнеса и инвестиций, в конечном итоге будет достигнут высокий экономический рост, что, безусловно, скажется на экономическом благополучии населения", – заявил Дундуа.Согласно информации "Сакстата", в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах. Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, гостиниц и ресторанов, горнодобывающей промышленности.Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, новости, михаил дундуа, сакстат