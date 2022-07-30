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https://sputnik-georgia.ru/20220730/pozhar-v-istoricheskom-dome-v-telavi-potushen-269028119.html
Пожар в историческом доме в Телави потушен
Пожар в историческом доме в Телави потушен
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Пожарным в городе Телави (регион Кахети) удалось ликвидировать пожар в жилом доме, имеющем статус культурного наследия, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, сгорела часть вещей в доме, в результате пожара никто не пострадал.По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.Сначала огонь возник на крыше, а вскоре перекинулся и на здание. Хозяин дома успел покинуть место происшествия, других людей в доме не было.Ущерб, нанесенный в результата пожара, будет подсчитан позже.
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происшествия, новости, грузия

Пожар в историческом доме в Телави потушен

15:41 30.07.2022 (обновлено: 15:47 30.07.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПожар на строительном рынке Элиава 7 февраля 2022 года
Пожар на строительном рынке Элиава 7 февраля 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Пожарным в городе Телави (регион Кахети) удалось ликвидировать пожар в жилом доме, имеющем статус культурного наследия, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, сгорела часть вещей в доме, в результате пожара никто не пострадал.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
Сначала огонь возник на крыше, а вскоре перекинулся и на здание. Хозяин дома успел покинуть место происшествия, других людей в доме не было.
Ущерб, нанесенный в результата пожара, будет подсчитан позже.
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