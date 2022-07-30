https://sputnik-georgia.ru/20220730/pozhar-v-istoricheskom-dome-v-telavi-potushen-269028119.html

Пожар в историческом доме в Телави потушен

Пожар в историческом доме в Телави потушен

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T15:41+0400

2022-07-30T15:41+0400

2022-07-30T15:47+0400

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Пожарным в городе Телави (регион Кахети) удалось ликвидировать пожар в жилом доме, имеющем статус культурного наследия, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, сгорела часть вещей в доме, в результате пожара никто не пострадал.По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.Сначала огонь возник на крыше, а вскоре перекинулся и на здание. Хозяин дома успел покинуть место происшествия, других людей в доме не было.Ущерб, нанесенный в результата пожара, будет подсчитан позже.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия