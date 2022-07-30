https://sputnik-georgia.ru/20220730/saakashvili-ukhodit-iz-gruzinskoy-politiki---politik-269029010.html

Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат

Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат

Экс-президент принял решение исходя из состояния его здоровья, отметил адвокат 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T16:31+0400

2022-07-30T16:31+0400

2022-07-30T18:38+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покидает грузинскую политику и основанную им партию "Единое национальное движение", заявил адвокат экс-президента Валерий Гелбахиани в эфире телеканала "Имеди".Саакашвили, отбывающего наказание по двум уголовным делам, этапировали в гражданскую клинику 12 мая. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья и необходимость полноценного стационарного лечения. Из клиники и до этого из тюрьмы экс-президент Грузии не раз делал политические заявления.Семья экс-президента недовольна его лечением. Мать осужденного экс-президента Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья ее сына в клинике не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению.Между тем, в Минздраве Грузии заявили, что к ним не поступало запроса о привлечении иностранных специалистов.Точного диагноза привлеченные семьей независимые врачи не называют. По словам невролога Отара Тоидзе, у экс-президента "букет" заболеваний, которые невозможно лечить в Грузии.Дела против СаакашвилиСостояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года, на третий день после возвращения в Грузию.Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности, ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года .

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грузия, политика, новости, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, минздрав, возвращение и арест саакашвили