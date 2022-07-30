https://sputnik-georgia.ru/20220730/strashnaya-statistika-v-dtp-v-gruzii-za-polgoda-pogiblo-bolshe-200-chelovek-269026087.html

Страшная статистика: в ДТП в Грузии за полгода погибло больше 200 человек

Страшная статистика: в ДТП в Грузии за полгода погибло больше 200 человек

Всего с начала года в Грузии произошли 2 572 аварии с тяжкими последствиями 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T18:01+0400

2022-07-30T18:01+0400

2022-07-30T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей, сообщается в материалах на сайте МВД Грузии.Всего в этот период в Грузии произошли 2 572 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за полгода – это 3 538 человек, среди них 232 ребенка. При этом за указанный период в Грузии было совершено 460 наездов на пешеходов, погибли 43 человека, пострадавших в разы больше – 450.Причины аварийСамой распространенной причиной ДТП за полгода было нарушение правил переезда через железнодорожные пути. В 1 293 авариях, случившихся по этой причине за три месяца, погибли 49 и пострадали 1 627 человек.На втором месте – выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. 189 таких аварий унесли жизни 22 человек. Пострадали 347.Замыкает печальную тройку – превышение скорости. В 168 авариях по этой причине погиб 31 человек, а пострадали 293.Меры безопасности и реформыВопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

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