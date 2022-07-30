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Тест: что вы знаете об Арнольде Шварценеггере
Тест: что вы знаете об Арнольде Шварценеггере
Сегодня свой 75 день рождения празднует известный американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель Арнольд Шварценеггер 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T18:15+0400
2022-07-30T18:15+0400
2022-07-30T18:39+0400
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание фактов о Шварценеггере и карьере.
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Тест: что вы знаете об Арнольде Шварценеггере
18:15 30.07.2022 (обновлено: 18:39 30.07.2022)
Сегодня свой 75 день рождения празднует известный американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель Арнольд Шварценеггер
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание фактов о Шварценеггере и карьере.