https://sputnik-georgia.ru/20220730/test-ko-dnyu-rozhdeniya-arnolda-shvartseneggera-269032848.html

Тест: что вы знаете об Арнольде Шварценеггере

Тест: что вы знаете об Арнольде Шварценеггере

Сегодня свой 75 день рождения празднует известный американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель Арнольд Шварценеггер 30.07.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

арнольд шварценеггер

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание фактов о Шварценеггере и карьере.

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тесты, интерактив, арнольд шварценеггер, тесты