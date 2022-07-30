https://sputnik-georgia.ru/20220730/tragediya-v-gorakh-gruzii-costoyanie-edinstvennogo-vyzhivshego-stabilnoe-269025189.html

Трагедия в горах Грузии: cостояние единственного выжившего стабильное

Трагедия в горах Грузии: cостояние единственного выжившего стабильное

По его медиков, у пациента сотрясение мозга и сложный перелом ноги 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T13:31+0400

2022-07-30T13:31+0400

2022-07-30T13:38+0400

грузия

происшествия

новости

гудаури

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Состояние единственного выжившего в трагедии в Гудаури – инструктора параплана – стабильное, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани журналистам.Накануне в результате трагедии на горнолыжном курорте Гудаури погибли 9 человек, одному удалось выжить.По его словам, у пациента сотрясение мозга и сложный перелом ноги.Спасатели до поздней ночи извлекали тела погибших из ущелья в горах. В итоге тела всех девяти были извлечены и доставлены в столицу.В Грузии 30 июля объявлен днем траура.Подробности трагедииПо официальной версии, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых.В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.

гудаури

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грузия, происшествия, новости, гудаури, служба по управлению чрезвычайными ситуациями