https://sputnik-georgia.ru/20220730/tragediya-v-gorakh-gruzii-costoyanie-edinstvennogo-vyzhivshego-stabilnoe-269025189.html
Трагедия в горах Грузии: cостояние единственного выжившего стабильное
Трагедия в горах Грузии: cостояние единственного выжившего стабильное
По его медиков, у пациента сотрясение мозга и сложный перелом ноги 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T13:31+0400
2022-07-30T13:31+0400
2022-07-30T13:38+0400
грузия
происшествия
новости
гудаури
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Состояние единственного выжившего в трагедии в Гудаури – инструктора параплана – стабильное, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани журналистам.Накануне в результате трагедии на горнолыжном курорте Гудаури погибли 9 человек, одному удалось выжить.По его словам, у пациента сотрясение мозга и сложный перелом ноги.Спасатели до поздней ночи извлекали тела погибших из ущелья в горах. В итоге тела всех девяти были извлечены и доставлены в столицу.В Грузии 30 июля объявлен днем траура.Подробности трагедииПо официальной версии, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых.В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.
гудаури
Sputnik Грузия
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Новости
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, гудаури, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Трагедия в горах Грузии: cостояние единственного выжившего стабильное
13:31 30.07.2022 (обновлено: 13:38 30.07.2022)
По его медиков, у пациента сотрясение мозга и сложный перелом ноги
ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Состояние единственного выжившего в трагедии в Гудаури – инструктора параплана – стабильное, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани журналистам.
Накануне в результате трагедии на горнолыжном курорте Гудаури погибли 9 человек, одному удалось выжить.
"В эти минуты состояние пациента стабильное. Ему вчера провели неотложную операцию. Он находится в хирургическом отделении под наблюдением", – сказал Ратиани.
По его словам, у пациента сотрясение мозга и сложный перелом ноги.
Спасатели до поздней ночи извлекали тела погибших из ущелья в горах. В итоге тела всех девяти были извлечены и доставлены в столицу.
В Грузии 30 июля объявлен днем траура.
Подробности трагедии
По официальной версии, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.
На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.
Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых.
В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.