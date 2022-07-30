https://sputnik-georgia.ru/20220730/ubiystvo-na-dne-rozhdeniya-bliz-tbilisi-prokuratura-raskryla-podrobnosti-269033961.html

Убийство на дне рождения близ Тбилиси: прокуратура раскрыла подробности

Убийство на дне рождения близ Тбилиси: прокуратура раскрыла подробности

Всем восьми задержанным по громкому делу об убийстве предъявлены обвинения 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T19:01+0400

2022-07-30T19:01+0400

2022-07-30T19:25+0400

происшествия

грузия

новости

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения всем восьми задержанным по делу об убийстве 20-летнего парня во время празднования дня рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси, говорится в заявлении ведомства.По данным прокуратуры, на празднике в честь дня рождения в селе Цхваричамия 28 июля произошла драка между гостями. Стороны дрались с использованием холодного оружия, и один из задержанных нанес ранения Мириану Кукава, в результате чего последний скончался на месте. Напавший скрылся с места преступления.О факте на дне рождения было известно нескольким лицам, присутствующим на празднике, но те не сообщили в полицию, и после дали ложные показания по делу.Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Хулиганство, совершенное при помощи ножа группой лиц". В случае подтверждения вины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Еще пяти участникам драки предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.Остальным двум задержанным предъявлены обвинения в даче ложных показаний и несообщении о преступлении, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.Прокуратура Грузии будет требовать для всех восьми проходящих по делу обвиняемых заключения в качестве меры пресечения.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, убийство