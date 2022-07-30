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Убийство на дне рождения близ Тбилиси: прокуратура раскрыла подробности
Убийство на дне рождения близ Тбилиси: прокуратура раскрыла подробности
Всем восьми задержанным по громкому делу об убийстве предъявлены обвинения 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T19:01+0400
2022-07-30T19:01+0400
2022-07-30T19:25+0400
происшествия
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убийство
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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения всем восьми задержанным по делу об убийстве 20-летнего парня во время празднования дня рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси, говорится в заявлении ведомства.По данным прокуратуры, на празднике в честь дня рождения в селе Цхваричамия 28 июля произошла драка между гостями. Стороны дрались с использованием холодного оружия, и один из задержанных нанес ранения Мириану Кукава, в результате чего последний скончался на месте. Напавший скрылся с места преступления.О факте на дне рождения было известно нескольким лицам, присутствующим на празднике, но те не сообщили в полицию, и после дали ложные показания по делу.Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Хулиганство, совершенное при помощи ножа группой лиц". В случае подтверждения вины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Еще пяти участникам драки предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.Остальным двум задержанным предъявлены обвинения в даче ложных показаний и несообщении о преступлении, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.Прокуратура Грузии будет требовать для всех восьми проходящих по делу обвиняемых заключения в качестве меры пресечения.
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Убийство на дне рождения близ Тбилиси: прокуратура раскрыла подробности
19:01 30.07.2022 (обновлено: 19:25 30.07.2022)
Всем восьми задержанным по громкому делу об убийстве предъявлены обвинения
ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения всем восьми задержанным по делу об убийстве 20-летнего парня во время празднования дня рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси, говорится в заявлении ведомства.
По данным прокуратуры, на празднике в честь дня рождения в селе Цхваричамия 28 июля произошла драка между гостями. Стороны дрались с использованием холодного оружия, и один из задержанных нанес ранения Мириану Кукава, в результате чего последний скончался на месте. Напавший скрылся с места преступления.
О факте на дне рождения было известно нескольким лицам, присутствующим на празднике, но те не сообщили в полицию, и после дали ложные показания по делу.
Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Хулиганство, совершенное при помощи ножа группой лиц". В случае подтверждения вины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Еще пяти участникам драки предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Остальным двум задержанным предъявлены обвинения в даче ложных показаний и несообщении о преступлении, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Прокуратура Грузии будет требовать для всех восьми проходящих по делу обвиняемых заключения в качестве меры пресечения.