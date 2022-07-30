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В Бакуриани восстанавливают дорогу, ведущую к горнолыжному комплексу Дидвели
В Бакуриани восстанавливают дорогу, ведущую к горнолыжному комплексу Дидвели
Ремонтные работы идут в ночное время, поскольку днем здесь интенсивное автодвижение. 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T17:01+0400
2022-07-30T17:01+0400
2022-07-30T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Ремонтные работы 24-километрового участка дороги, ведущей к горнолыжному комплексу Дидвели в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), продолжаются в активном режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Участок проходит в населенном пункте курортной зоны. На территории, прилегающей к дороге, есть гостиницы, магазины и жилые дома.Ремонтные работы идут в ночное время, поскольку днем здесь интенсивное автодвижение. На данном этапе идет обустройство основы дороги и монтаж электростолбов.В рамках проекта в порядок будет приведена сточная система, а для обеспечения безопасности движения появятся дорожные знаки и будет выделена прохожая часть дороги.Восстановление дороги, ведущей к горнолыжному комплексу Дидвели, значительно улучшит в курортной зоне дорожную инфраструктуру, отмечают в ведомстве. У населения и отдыхающих будет возможность комфортно передвигаться по обновленной дороге.Проект финансируется из госбюджета и его стоимость составляет 3,3 миллиона лари (1,1 миллиона долларов).
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, туризм, дидвели
В Бакуриани восстанавливают дорогу, ведущую к горнолыжному комплексу Дидвели
Ремонтные работы идут в ночное время, поскольку днем здесь интенсивное автодвижение.
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Ремонтные работы 24-километрового участка дороги, ведущей к горнолыжному комплексу Дидвели в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), продолжаются в активном режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Участок проходит в населенном пункте курортной зоны. На территории, прилегающей к дороге, есть гостиницы, магазины и жилые дома.
Ремонтные работы идут в ночное время, поскольку днем здесь интенсивное автодвижение. На данном этапе идет обустройство основы дороги и монтаж электростолбов.
В рамках проекта в порядок будет приведена сточная система, а для обеспечения безопасности движения появятся дорожные знаки и будет выделена прохожая часть дороги.
Восстановление дороги, ведущей к горнолыжному комплексу Дидвели, значительно улучшит в курортной зоне дорожную инфраструктуру, отмечают в ведомстве. У населения и отдыхающих будет возможность комфортно передвигаться по обновленной дороге.
Проект финансируется из госбюджета и его стоимость составляет 3,3 миллиона лари (1,1 миллиона долларов).