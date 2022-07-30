https://sputnik-georgia.ru/20220730/v-tbilisi-proizoshla-massovaya-nochnaya-draka-269022958.html

В Тбилиси произошла массовая ночная драка

В Тбилиси произошла массовая ночная драка

В драке участвовали порядка 30 человек, на месте было мобилизовано около 10 экипажей полиции 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T13:01+0400

2022-07-30T13:01+0400

2022-07-30T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В одном из столичных районов Тбилиси произошла массовая драка, в которой участвовали несколько десятков человек, сообщает телеканал "Мтавари архи".Инцидент произошел накануне поздно ночью на улице Георгия Брцкинвале в районе Диди Дигоми. По имеющейся информации, в драке участвовали порядка 30 человек. На месте было мобилизовано около 10 экипажей патрульной полиции.На допросы были переведены до 15 человек.Другие подробности инцидента пока не распространяются.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии