https://sputnik-georgia.ru/20220730/v-telavi-gorit-dom-so-statusom-kulturnogo-naslediya-269024523.html

В Телави горит дом со статусом культурного наследия

В Телави горит дом со статусом культурного наследия

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T12:31+0400

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новости

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телави

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Пожарные в городе Телави (регион Кахети) борются с огнем в жилом доме, имеющем статус культурного наследия, сообщают местные СМИ.Сначала огонь возник на крыше, а вскоре перекинулся и на здание. Хозяин дома успел покинуть место происшествия, других людей в доме нет.По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.Мэр Телави Леван Андриашвили ознакомился с ситуацией на месте. По словам градоначальника, после заключения экспертизы местные власти решат, в какой форме помочь пострадавшему.

телави

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, телави, пожар