https://sputnik-georgia.ru/20220730/v-telavi-gorit-dom-so-statusom-kulturnogo-naslediya-269024523.html
В Телави горит дом со статусом культурного наследия
В Телави горит дом со статусом культурного наследия
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T12:31+0400
2022-07-30T12:31+0400
2022-07-30T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Пожарные в городе Телави (регион Кахети) борются с огнем в жилом доме, имеющем статус культурного наследия, сообщают местные СМИ.Сначала огонь возник на крыше, а вскоре перекинулся и на здание. Хозяин дома успел покинуть место происшествия, других людей в доме нет.По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.Мэр Телави Леван Андриашвили ознакомился с ситуацией на месте. По словам градоначальника, после заключения экспертизы местные власти решат, в какой форме помочь пострадавшему.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, телави, пожар
В Телави горит дом со статусом культурного наследия
12:31 30.07.2022 (обновлено: 12:54 30.07.2022)
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Пожарные в городе Телави (регион Кахети) борются с огнем в жилом доме, имеющем статус культурного наследия, сообщают местные СМИ.
Сначала огонь возник на крыше, а вскоре перекинулся и на здание. Хозяин дома успел покинуть место происшествия, других людей в доме нет.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Мэр Телави Леван Андриашвили ознакомился с ситуацией на месте. По словам градоначальника, после заключения экспертизы местные власти решат, в какой форме помочь пострадавшему.