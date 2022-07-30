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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта

Ограничения были введены накануне из-за спасательной операции в Гудаури 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Движение на 94-м километре центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено для всех видов автомобилей.Ограничения были введены накануне из-за крушения вертолета на горнолыжном курорте Гудаури и проведения на месте ЧМ спасательной операции.Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов. Все восемь членов экипажа погибли.Вертолет во второй половине дня вылетел из Тбилиси в Гудаури, чтобы доставить на место происшествия врачей из центра экстренной помощи Минздрава и спасателей из службы управления чрезвычайными ситуациями МВД.Авария произошла возле первого тоннеля трассы, соединяющей Гудаури с Коби.

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