https://sputnik-georgia.ru/20220730/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-iz-za-spasatelnoy-operatsii-269022785.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за спасательной операции

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за спасательной операции

Ограничение введено на 94-м километре центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Движение автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе приостановлено в связи с проведением спасательной операции, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено на 94-м километре центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в Гудаури, где накануне произошла трагедия.Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов. Все восемь членов экипажа погибли.Вертолет во второй половине дня вылетел из Тбилиси в Гудаури, чтобы доставить на место происшествия врачей из центра экстренной помощи Минздрава и спасателей из службы управления чрезвычайными ситуациями МВД.Авария произошла возле первого тоннеля трассы, соединяющей Гудаури с Коби.

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грузия, новости, происшествия, гудаури, тбилиси, минздрав, ми-8