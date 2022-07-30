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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за спасательной операции
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за спасательной операции
Ограничение введено на 94-м километре центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T10:04+0400
2022-07-30T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Движение автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе приостановлено в связи с проведением спасательной операции, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено на 94-м километре центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в Гудаури, где накануне произошла трагедия.Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов. Все восемь членов экипажа погибли.Вертолет во второй половине дня вылетел из Тбилиси в Гудаури, чтобы доставить на место происшествия врачей из центра экстренной помощи Минздрава и спасателей из службы управления чрезвычайными ситуациями МВД.Авария произошла возле первого тоннеля трассы, соединяющей Гудаури с Коби.
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грузия, новости, происшествия, гудаури, тбилиси, минздрав, ми-8
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за спасательной операции
10:04 30.07.2022 (обновлено: 11:27 30.07.2022)
Ограничение введено на 94-м километре центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Движение автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе приостановлено в связи с проведением спасательной операции, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено на 94-м километре центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в Гудаури, где накануне произошла трагедия.
Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов. Все восемь членов экипажа погибли.
Вертолет во второй половине дня вылетел из Тбилиси в Гудаури, чтобы доставить на место происшествия врачей из центра экстренной помощи Минздрава и спасателей из службы управления чрезвычайными ситуациями МВД.
Авария произошла возле первого тоннеля трассы, соединяющей Гудаури с Коби.