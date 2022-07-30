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Западных возможностей хватит надолго: Ищенко о поставках оружия для Украины
Западных возможностей хватит надолго: Ищенко о поставках оружия для Украины
Личный состав вооруженных сил России устойчив к вербовкам. Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T19:45+0400
2022-07-30T19:45+0400
2022-07-30T19:48+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
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По словам эксперта, когда СБУ выходили на летчика, у них были ложные данные о том, что его удастся соблазнить деньгами и европейским гражданством. О провалах СБУ и ВСУ, политической безграмотности заокеанских партнеров Украины, ходе спецоперации и настроениях в Киеве смотрите в полной версии интервью.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Западных возможностей хватит надолго: Ищенко о поставках оружия для Украины
19:45 30.07.2022 (обновлено: 19:48 30.07.2022)
Личный состав вооруженных сил России устойчив к вербовкам. Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко
По словам эксперта, когда СБУ выходили на летчика, у них были ложные данные о том, что его удастся соблазнить деньгами и европейским гражданством. О провалах СБУ и ВСУ, политической безграмотности заокеанских партнеров Украины, ходе спецоперации и настроениях в Киеве смотрите в полной версии интервью.