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Западных возможностей хватит надолго: Ищенко о поставках оружия для Украины

Западных возможностей хватит надолго: Ищенко о поставках оружия для Украины

Личный состав вооруженных сил России устойчив к вербовкам. Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T19:45+0400

2022-07-30T19:45+0400

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По словам эксперта, когда СБУ выходили на летчика, у них были ложные данные о том, что его удастся соблазнить деньгами и европейским гражданством. О провалах СБУ и ВСУ, политической безграмотности заокеанских партнеров Украины, ходе спецоперации и настроениях в Киеве смотрите в полной версии интервью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео