https://sputnik-georgia.ru/20220731/banki-gruzii---kontakty-269058728.html

Банки Грузии - контакты

Банки Грузии - контакты

В настоящее время в Грузии функционируют 13 банков, имеющих лицензию Национального банка 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T20:33+0400

2022-07-31T20:33+0400

2022-07-31T20:33+0400

грузия

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Всех клиентов физических лиц одного из лицензированных банков, "дочки" российского VTB - VTB Bank Georgia - с 27 февраля обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank, начавший обслуживать этих клиентов с 3 марта.Крупнейшими банками в Грузии являются TBC Bank и Bank of Georgia. Между тем, у Liberty Bank самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете контакты всех банков, работающих в стране.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, коммерческие банки, инфографика, инфографика