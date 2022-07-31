https://sputnik-georgia.ru/20220731/banki-gruzii---kontakty-269058728.html
Банки Грузии - контакты
Банки Грузии - контакты
В настоящее время в Грузии функционируют 13 банков, имеющих лицензию Национального банка 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T20:33+0400
2022-07-31T20:33+0400
2022-07-31T20:33+0400
грузия
экономика
коммерческие банки
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1f/269058433_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_7e7ad388c929b0ff5c4b99cab5288ff5.jpg
Всех клиентов физических лиц одного из лицензированных банков, "дочки" российского VTB - VTB Bank Georgia - с 27 февраля обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank, начавший обслуживать этих клиентов с 3 марта.Крупнейшими банками в Грузии являются TBC Bank и Bank of Georgia. Между тем, у Liberty Bank самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете контакты всех банков, работающих в стране.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1f/269058433_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_7f878c895e6b9d8d8c12c90956d32e4c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, коммерческие банки, инфографика, инфографика
Банки Грузии - контакты
В настоящее время в Грузии функционируют 13 банков, имеющих лицензию Национального банка
Всех клиентов физических лиц одного из лицензированных банков, "дочки" российского VTB - VTB Bank Georgia - с 27 февраля обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank, начавший обслуживать этих клиентов с 3 марта.
Крупнейшими банками в Грузии являются TBC Bank и Bank of Georgia. Между тем, у Liberty Bank самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете контакты всех банков, работающих в стране.