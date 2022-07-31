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Число жертв наводнения в американском штате достигло 26
Число жертв наводнения в американском штате достигло 26
В конце прошлого года штат пережил серию торнадо, которые унесли жизни почти 80 человек 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T20:01+0400
2022-07-31T20:01+0400
2022-07-31T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Количество жертв в результате наводнения, вызванного ливнем, в американском штате Кентукки достигло 26 человек, заявил губернатор штата Энди Бешир.Ранее Бешир сообщил о восьми погибших и объявил о режиме ЧП в штате. При этом губернатор предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного.В пятницу президент США Джо Байден объявил наводнение, которое на этой неделе спровоцировали сильные дожди, крупным стихийным бедствием и санкционировал оказание Кентукки федеральной помощи.В конце прошлого года штат пережил серию торнадо, которые унесли жизни почти 80 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сша, кентукки, новости, происшествия, наводнение
Число жертв наводнения в американском штате достигло 26
20:01 31.07.2022 (обновлено: 20:17 31.07.2022)
В конце прошлого года штат пережил серию торнадо, которые унесли жизни почти 80 человек
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Количество жертв в результате наводнения, вызванного ливнем, в американском штате Кентукки достигло 26 человек, заявил губернатор штата Энди Бешир.
Ранее Бешир сообщил о восьми погибших и объявил о режиме ЧП в штате. При этом губернатор предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного.
В пятницу президент США Джо Байден объявил наводнение, которое на этой неделе спровоцировали сильные дожди, крупным стихийным бедствием и санкционировал оказание Кентукки федеральной помощи.
В конце прошлого года штат пережил серию торнадо, которые унесли жизни почти 80 человек.