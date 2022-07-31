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Число жертв наводнения в американском штате достигло 26

Число жертв наводнения в американском штате достигло 26

В конце прошлого года штат пережил серию торнадо, которые унесли жизни почти 80 человек 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Количество жертв в результате наводнения, вызванного ливнем, в американском штате Кентукки достигло 26 человек, заявил губернатор штата Энди Бешир.Ранее Бешир сообщил о восьми погибших и объявил о режиме ЧП в штате. При этом губернатор предупреждал, что число погибших может увеличиться до двузначного.В пятницу президент США Джо Байден объявил наводнение, которое на этой неделе спровоцировали сильные дожди, крупным стихийным бедствием и санкционировал оказание Кентукки федеральной помощи.В конце прошлого года штат пережил серию торнадо, которые унесли жизни почти 80 человек.

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