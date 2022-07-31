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День памяти Серафима Саровского 2022: молитвы, о чем просят Святого

День памяти Серафима Саровского 2022: молитвы, о чем просят Святого

Православная церковь 1 августа празднует День обретения мощей преподобного Серафима Саровского – великого утешителя и целителя, который за Святую жизнь... 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T18:32+0400

2022-07-31T18:32+0400

2022-07-31T18:32+0400

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Серафима Саровского православная церковь считает чудотворцем, избранным Господом, и если попросить у Святого помощи, он обязательно поможет.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда обрели мощи преподобного Серафима Саровского, какие молитвы возносят Святому и о чем просят.Серафим СаровскийРодился будущий чудотворец в 1759-м в Курске, в благочестивой купеческой семье. Преподобный Серафим до пострига носил имя Прохор.Чудеса с Прохором начали происходить еще в детстве —случайно упав с колокольни церкви, он остался невредим. Вскоре мальчик тяжело заболел, но быстро поправился, после того как его приложили к Курской иконе Божьей Матери "Знамения".В 17 лет Прохор решил оставить мир — мать благословила его медным крестом, с которым Святой не расставался до конца жизни.В 1778-м он стал послушником в Саровском монастыре в Тамбове, через восемь лет принял остриг с именем Серафим, что значит "пламенный", а еще через год его посвятили в сан иеродиакона.В сан иеромонаха Серафим Саровский был рукоположен в 1793-м. Любящий уединение, он поселился в лесной келье, где на протяжении многих лет строго постился и постоянно молился.Преподобный посвящал молитвам день и ночь. Когда люди узнали, что он молится на камне, стали приходить к нему за советом. Рассказывают, что к преподобному приходили даже дикие животные, в том числе и медведи, которых он кормил хлебом.Разбойники, узнав, что к отцу Серафиму приходят богатые посетители, решили его ограбить. Они жестоко избили преподобного в лесу во время молитвы, но денег и драгоценностей так и не нашли.Святой Серафим чудом выжил, но остался сгорбленным, однако по его настоянию разбойников не наказали.В начала XIX века Серафим Саровский принял обет молчания, который не нарушал почти 20 лет. Последние семь-восемь лет своей жизни Святой принимал всех гостей и исцелял их болезни.Преподобный Серафим Саровский мирно скончался в 1833-м – его бездыханное тело нашли в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери "Умиление", перед которой он молился всю жизнь.К лику святых Серафима Саровского причислили в 1903-м - через 70 лет после его кончины.О чем просятСерафима Саровского почитают как одного из Святых-чудотворцев. Люди уверены, что молитвы, обращенные к Святому, способны исцелить от любых болезней и защитить от дурного влияния.Серафим Саровский помогает всем, кто просит Святого о помощи, поэтому икона великого целителя и утешителя, приносящая удачу верующим, должна быть в каждом доме.Святого Серафима просят облегчить страдания и исцелить от тяжелых заболеваний. Есть свидетельство, что еще при жизни Святой только молитвой и водой, набранной из источника, исцелял даже от смертельных болезней.Девушки просят Святого об любви и удачном замужестве, а те, кто уже замужем, – об укреплении отношений.Молитвы Серафиму Саровскому помогают справиться с отчаяньем, обуздать гордыню и восстановить веру в Бога - эту молитву часто возносят матери детей, утративших веру в Господа.Серафима Саровского также просят о продвижении бизнеса и торговле.МолитвыМолитва перваяО великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Серафиме! Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления: ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый: буди нам воистину ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету Жизни Вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.Молитва втораяО пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отъиде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя умножившаяся, яко звезды небесныя: се бопо всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия , календарь религиозных праздников