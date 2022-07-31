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Евсеев: американские союзники перестали бояться США и их величие начало рассыпаться
Евсеев: американские союзники перестали бояться США и их величие начало рассыпаться
Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T12:02+0400
2022-07-31T12:02+0400
2022-07-31T12:06+0400
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Ранее подобное заявление сделали и в США, но за этими угрозами не последует реальных действий, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Из-за чего в последнее время Запад вновь активизировал давление на Иран и почему не может предпринять против него никаких реальных действий? Зачем Турция, традиционный союзник США, начала в это же время налаживать отношения с Ираном и Россией? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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сша, мультимедиа, видео, видео
Евсеев: американские союзники перестали бояться США и их величие начало рассыпаться
12:02 31.07.2022 (обновлено: 12:06 31.07.2022)
Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы
Ранее подобное заявление сделали и в США, но за этими угрозами не последует реальных действий, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Из-за чего в последнее время Запад вновь активизировал давление на Иран и почему не может предпринять против него никаких реальных действий? Зачем Турция, традиционный союзник США, начала в это же время налаживать отношения с Ираном и Россией? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.