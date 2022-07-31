https://sputnik-georgia.ru/20220731/evseev-amerikanskie-soyuzniki-perestali-boyatsya-ssha-i-ikh-velichie-nachalo-rassypatsya-269049558.html

Евсеев: американские союзники перестали бояться США и их величие начало рассыпаться

Евсеев: американские союзники перестали бояться США и их величие начало рассыпаться

Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T12:02+0400

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Ранее подобное заявление сделали и в США, но за этими угрозами не последует реальных действий, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Из-за чего в последнее время Запад вновь активизировал давление на Иран и почему не может предпринять против него никаких реальных действий? Зачем Турция, традиционный союзник США, начала в это же время налаживать отношения с Ираном и Россией? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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сша, мультимедиа, видео, видео