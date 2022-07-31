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Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным играм чемпионата мира

Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным играм чемпионата мира

Подготовку к предстоящим играм сборная Грузии проводит на словенском курорте Рогла с 25 июля по 4 августа 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T19:01+0400

2022-07-31T19:01+0400

2022-07-31T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу под руководством греческого наставника Илиаса Зуроса начинает подготовку к финальной стадии чемпионата Европы Евробаскет 2022 и играм второго отборочного этапа чемпионата мира 2023.Подготовку к предстоящим играм сборная Грузии проводит на словенском курорте Рогла с 25 июля по 4 августа. Из 18 баскетболистов, вызванных в сборную, на сборы в Словению отправились 17. Из-за травмы колена к команде пока не присоединился Гога Битадзе, который проходит обследование колена в США.До игр Евробаскета в августе сборная Грузии проведет несколько спарринг-матчей. 4 августа грузинские баскетболисты отправятся в венгерский Кечкемет, где проведут первый матчи против сборной Венгрии, затем 11 и 13 августа в спарринг-матчах сыграет со сборной Израиля.Спустя два дня 15 августа сборная Грузии отправится на родину Илиаса Зуроса, где примет участие в традиционном международном турнире - "Кубок Акрополя". Наряду со сборной Грузии и хозяевами турнира - сборной Греции, в Афинах соберутся сборные Турции и Польши.Затем 24 августа во втором отборочном этапе чемпионата мира в Тбилиси грузинские баскетболисты сыграют с Нидерландами, а через 3 дня поедут в Италию.Спустя три дня после приезда из Италии сборная Грузии начнет борьбу в главном турнире континента.Расписание игр команд группы "А" чемпионата Европы:Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года сразу в четырех странах - Чехии, Грузии, Германии и Италии. После жеребьевки финальной части ЧЕ сборная Грузии попала в группу А. Ее соперниками стали: Испания, Турция, Россия, Бельгия и Болгария.

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