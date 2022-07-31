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Когда лучше ревакцинироваться от коронавируса? Совет врача
Когда лучше ревакцинироваться от коронавируса? Совет врача
Врач советует пройти вакцинацию как можно скорее, если сроки ревакцинации были пропущены 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T11:28+0400
2022-07-31T11:28+0400
2022-07-31T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Для вакцинации против коронавируса стоит ориентироваться на свой собственный график иммунизации, а не на статистику заболеваемости, сказал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков в эфире радио Sputnik.Иммунолог подчеркнул, что иммунизация должна происходить через пять-шесть месяцев после предшествующей болезни или вакцинации. Если вы пропустили сроки ревакцинации, то стоит пройти ее как можно раньше, советует он. Иммунитет не возникает моментально после укола, поэтому лучше заранее подготовиться к возможному всплеску распространения коронавирусной инфекции, заключил специалист.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
Когда лучше ревакцинироваться от коронавируса? Совет врача
Врач советует пройти вакцинацию как можно скорее, если сроки ревакцинации были пропущены
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik.
Для вакцинации против коронавируса стоит ориентироваться на свой собственный график иммунизации, а не на статистику заболеваемости, сказал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков в эфире радио Sputnik
.
Иммунолог подчеркнул, что иммунизация должна происходить через пять-шесть месяцев после предшествующей болезни или вакцинации. Если вы пропустили сроки ревакцинации, то стоит пройти ее как можно раньше, советует он.
Иммунитет не возникает моментально после укола, поэтому лучше заранее подготовиться к возможному всплеску распространения коронавирусной инфекции, заключил специалист.