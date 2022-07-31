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Путин назвал сроки поставки первых "Цирконов" на корабли ВМФ России
Путин назвал сроки поставки первых "Цирконов" на корабли ВМФ России
Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков" 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T13:33+0400
2022-07-31T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.Он отметил, что первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков".Российский президент в воскресенье также подписал новую Морскую доктрину России, где, по его словам, были открыто обозначены границы и зоны национальных интересов России.Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.Подводная и невидимая: на что способна российская гиперзвуковая ракета "Циркон" &gt;&gt;"Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - сказал глава государства на параде в честь Дня ВМФ, который прошел 31 июля.Путин на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обойдет на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, день военно-морского флота россии

Путин назвал сроки поставки первых "Цирконов" на корабли ВМФ России

13:33 31.07.2022 (обновлено: 13:40 31.07.2022)
© Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Горшков" провел успешный пуск ракеты "Циркон"
Фрегат Адмирал Горшков провел успешный пуск ракеты Циркон - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2022
© Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков"
ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.

"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире, гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", - сказал Путин.

Он отметил, что первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков".
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – одной тысячи километров.
Российский президент в воскресенье также подписал новую Морскую доктрину России, где, по его словам, были открыто обозначены границы и зоны национальных интересов России.
Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.
Подводная и невидимая: на что способна российская гиперзвуковая ракета "Циркон" >>

"Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - сказал глава государства на параде в честь Дня ВМФ, который прошел 31 июля.
Путин на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обойдет на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
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