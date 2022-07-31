https://sputnik-georgia.ru/20220731/putin-nazval-sroki-postavki-pervykh-tsirkonov-na-korabli-vmf-rossii-269051424.html

Путин назвал сроки поставки первых "Цирконов" на корабли ВМФ России

Путин назвал сроки поставки первых "Цирконов" на корабли ВМФ России

Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков" 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T13:33+0400

2022-07-31T13:33+0400

2022-07-31T13:40+0400

в мире

россия

новости

политика

владимир путин

день военно-морского флота россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/06/260264584_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_8c6de1b4dd7b3981d4100ee283c70cea.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.Он отметил, что первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков".Российский президент в воскресенье также подписал новую Морскую доктрину России, где, по его словам, были открыто обозначены границы и зоны национальных интересов России.Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.Подводная и невидимая: на что способна российская гиперзвуковая ракета "Циркон" >>"Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - сказал глава государства на параде в честь Дня ВМФ, который прошел 31 июля.Путин на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обойдет на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, владимир путин, день военно-морского флота россии