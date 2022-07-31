Путин назвал сроки поставки первых "Цирконов" на корабли ВМФ России
13:33 31.07.2022 (обновлено: 13:40 31.07.2022)
© Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Горшков" провел успешный пуск ракеты "Циркон"
© Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation/
Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков"
ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.
"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире, гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", - сказал Путин.
Он отметил, что первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков".
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – одной тысячи километров.
Российский президент в воскресенье также подписал новую Морскую доктрину России, где, по его словам, были открыто обозначены границы и зоны национальных интересов России.
Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.
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"Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - сказал глава государства на параде в честь Дня ВМФ, который прошел 31 июля.
"Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - сказал глава государства на параде в честь Дня ВМФ, который прошел 31 июля.
Путин на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обойдет на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.