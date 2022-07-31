https://sputnik-georgia.ru/20220731/skolko-rynkov-v-gruzii-poslednie-dannye--268978756.html
Сколько рынков в Грузии: последние данные
Сколько рынков в Грузии: последние данные
В общей сложности все рынки в Грузии располагаются на площади два миллиона квадратных метров 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T09:01+0400
2022-07-31T09:01+0400
2022-07-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В Грузии функционируют 194 рынка, треть из всего числа расположена в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Сакстат), которые приводит данные на 1 января 2022 года.По данным ведомства, в регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. При этом основная часть рынков продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа. При этом 95,4% рынков – частная собстенность, 40 рынками владеют индивидуальные предприниматели. Государство владеет в Грузии лишь 4,6% рынков. На сегодняшний день количество рынков в Грузии в столице и регионах выглядит следующим образом:В общей сложности все рынки в Грузии располагаются на площади два миллиона квадратных метров.Торгует на всех рынках в день до 38,1 тысячи человек. Всего же на рынках Грузии 52,2 тысячи мест. Доходы всех рынков в 2021 году составили 147,3 миллиона лари, откуда только 16,2 миллиона – за право на торговлю, а 125,2 миллиона – аренда торговы мест. На территории всех рынков Грузии расположено 70 ветеринарно-санитарных лабораторий, 1,3 тысячи складов и 361 холодильник.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, тбилиси, торговля, национальная служба статистики грузии "сакстат", сакстат
Сколько рынков в Грузии: последние данные
В общей сложности все рынки в Грузии располагаются на площади два миллиона квадратных метров
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В Грузии функционируют 194 рынка, треть из всего числа расположена в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Сакстат), которые приводит данные на 1 января 2022 года.
По данным ведомства, в регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. При этом основная часть рынков продуктовые.
В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа. При этом 95,4% рынков – частная собстенность, 40 рынками владеют индивидуальные предприниматели. Государство владеет в Грузии лишь 4,6% рынков.
На сегодняшний день количество рынков в Грузии в столице и регионах выглядит следующим образом:
Рача-Лечхуми - Квемо Сванети - 2
Самегрело - Земо Сванети - 25
В общей сложности все рынки в Грузии располагаются на площади два миллиона квадратных метров.
Торгует на всех рынках в день до 38,1 тысячи человек. Всего же на рынках Грузии 52,2 тысячи мест.
Доходы всех рынков в 2021 году составили 147,3 миллиона лари, откуда только 16,2 миллиона – за право на торговлю, а 125,2 миллиона – аренда торговы мест.
На территории всех рынков Грузии расположено 70 ветеринарно-санитарных лабораторий, 1,3 тысячи складов и 361 холодильник.