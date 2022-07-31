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Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье - видео
Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье - видео
В пострадавших от паводка районах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. Смотрите подробности в видео 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T14:16+0400
2022-07-31T14:16+0400
2022-07-31T14:16+0400
россия
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Ранее режим ЧС был объявлен в Чите администрацией из-за выхода из берегов одноименной реки. Была организована эвакуация граждан.Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад.Районам поручено привести в готовность силы и средства для противопаводковых мероприятий, обследовать все мосты, очистить водопропускные устройства, принять дополнительные меры по защите домов от затопления.
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1f/269052390_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f359a467379048becd5ff0f4db1cb7a.jpg
Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье
Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников.
2022-07-31T14:16+0400
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мультимедиа, наводнение, видео, видео
Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье - видео
В пострадавших от паводка районах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. Смотрите подробности в видео
Ранее режим ЧС был объявлен в Чите администрацией из-за выхода из берегов одноименной реки. Была организована эвакуация граждан.
Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад.
Районам поручено привести в готовность силы и средства для противопаводковых мероприятий, обследовать все мосты, очистить водопропускные устройства, принять дополнительные меры по защите домов от затопления.