https://sputnik-georgia.ru/20220731/sotrudniki-mchs-okazyvayut-pomosch-zhitelyam-podtoplennykh-rayonov-v-zabaykale---video-269052548.html

Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье - видео

Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье - видео

В пострадавших от паводка районах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. Смотрите подробности в видео 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T14:16+0400

2022-07-31T14:16+0400

2022-07-31T14:16+0400

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Ранее режим ЧС был объявлен в Чите администрацией из-за выхода из берегов одноименной реки. Была организована эвакуация граждан.Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад.Районам поручено привести в готовность силы и средства для противопаводковых мероприятий, обследовать все мосты, очистить водопропускные устройства, принять дополнительные меры по защите домов от затопления.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников. 2022-07-31T14:16+0400 true PT0M48S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, наводнение, видео, видео