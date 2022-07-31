https://sputnik-georgia.ru/20220731/stroitelstvo-v-kredit-v-gruzii-obyavlen-pervyy-tender-269029374.html

Строительство в кредит: в Грузии объявлен первый тендер

Строительство в кредит: в Грузии объявлен первый тендер

Компания-победитель получит деньги не сразу, а в течение четырех лет 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T09:32+0400

2022-07-31T09:32+0400

2022-07-31T09:32+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер на обустройство водоснабжения в городе Болниси и ряде сел, средства для работ государство будет выплачивать в течение четырех лет.По условиям тендера, компания-победитель должна осуществить оптимизацию системы водоснабжения в Болниси и осуществить установку счетчиков в многоквартирных домах. Кроме того, компания должна будет отремонтировать систему водоснабжения в селах Баличи, Дзвели Квешети и Дзедзвнариани.Стоимость тендера - 36,6 миллиона лари, однако компания-победитель получит деньги не сразу, а в течение четырех лет с 2022 по 2026 год – траншами из государственного бюджета. Каждый транш будет соответствовать завершению определенного этапа работ.О программе строительства в кредит правительство заявило в начале этого года. В рамках этой программы, по инициативе премьера, правительство выступит гарантом перед банками для компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернет им деньги.Правительство ожидает от проекта инвестиций от 500 миллионов до 1 миллиарда лари. При этом, в случае заинтересованности бизнеса, инициатива поможет за 2-3 года решить проблему с жильем для вынужденных переселенцев, а также улучшить государственную инфраструктуру.Между тем, в самом строительном секторе к инициативе премьер-министра отнеслись скептически. Представители частного сектора говорят о необходимости наличия гарантий возвращения денег и создания дополнительных рычагов во избежание убытков для компаний.

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