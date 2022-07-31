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Точный прогноз погоды в Батуми в первую неделю августа
Точный прогноз погоды в Батуми в первую неделю августа
Первые дни августа в Батуми будут жаркими, но не без осадков. Температура воздуха в начале недели поднимется до 30-31 градусов, а к концу опустится до 25 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T14:01+0400
2022-07-31T14:01+0400
2022-07-31T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В понедельник, 1 августа, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.Во вторник, 2 августа, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов, ночью немного прохладнее – 22 градуса. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В среду, 3 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.В четверг, 4 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 29-30 градусов тепла.В пятницу, 5 августа,, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 29 градусов тепла.В субботу, 6 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем температура поднимется максимум до 25-26 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 10-15 м/с.В воскресенье, 7 августа, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла.
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грузия, новости, погода, батуми, прогноз погоды в батуми
Точный прогноз погоды в Батуми в первую неделю августа
Первые дни августа в Батуми будут жаркими, но не без осадков. Температура воздуха в начале недели поднимется до 30-31 градусов, а к концу опустится до 25
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В понедельник, 1 августа, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.
Во вторник, 2 августа, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов, ночью немного прохладнее – 22 градуса. Максимальная скорость ветра 15 м/с.
В среду, 3 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
В четверг, 4 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 29-30 градусов тепла.
В пятницу, 5 августа,, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 29 градусов тепла.
В субботу, 6 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем температура поднимется максимум до 25-26 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 10-15 м/с.
В воскресенье, 7 августа, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла.