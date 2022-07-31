https://sputnik-georgia.ru/20220731/tochnyy-prognoz-pogody-v-batumi-v-pervuyu-nedelyu-avgusta-269051668.html

Точный прогноз погоды в Батуми в первую неделю августа

Точный прогноз погоды в Батуми в первую неделю августа

Первые дни августа в Батуми будут жаркими, но не без осадков. Температура воздуха в начале недели поднимется до 30-31 градусов, а к концу опустится до 25 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T14:01+0400

2022-07-31T14:01+0400

2022-07-31T14:01+0400

грузия

новости

погода

батуми

прогноз погоды в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268891810_3:0:2047:1150_1920x0_80_0_0_4e9fd8f97629235fc862742cf6b7c50c.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В понедельник, 1 августа, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.Во вторник, 2 августа, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов, ночью немного прохладнее – 22 градуса. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В среду, 3 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.В четверг, 4 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 29-30 градусов тепла.В пятницу, 5 августа,, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 29 градусов тепла.В субботу, 6 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем температура поднимется максимум до 25-26 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 10-15 м/с.В воскресенье, 7 августа, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, батуми, прогноз погоды в батуми