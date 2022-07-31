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Убийство на дне рождения - обвиняемые будут ждать суда в тюрьме

Убийство на дне рождения - обвиняемые будут ждать суда в тюрьме

Обвиняемый в убийстве на сегодняшнем слушании признал свою вину, но частично 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T17:05+0400

2022-07-31T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Мцхетский районный суд избрал в качестве меры пресечения для Давида Джиджеишвили и еще семи человек, задержанных по делу об убийстве 20-летнего Мириана Кукава в Цхваричамия, тюремное заключение.По данным прокуратуры, на празднике в честь дня рождения в селе Цхваричамия 28 июля произошла драка между гостями. Стороны дрались с использованием холодного оружия, и один из задержанных нанес ранения Мириану Кукава, в результате чего последний скончался на месте.Пятерым из семи подсудимых предъявлено обвинение в "групповом хулиганстве", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Еще двум фигурантам предъявлено обвинение "в даче заведомо ложных показаний" и "недонесении об особо тяжком преступлении", что наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.Обвиняемый в убийстве на сегодняшнем слушании признал свою вину, но частично. В частности, он не признает себя виновным в хулиганстве, при этом признал, что Мириан Кукава скончался от нанесенных им ран.Часть обвиняемых воспользовалось своим правом хранить молчание.Следующее судебное заседание по делу назначено на 19 сентября.Погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.

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