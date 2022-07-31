https://sputnik-georgia.ru/20220731/v-gruzii-povysyat-bezopasnost-dvizheniya-na-odnoy-iz-samykh-opasnykh-avtomobilnykh-dorog--268961452.html
В Грузии повысят безопасность движения на одной из самых опасных автомобильных дорог
В Грузии повысят безопасность движения на одной из самых опасных автомобильных дорог
Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T21:32+0400
2022-07-31T21:32+0400
2022-07-31T21:32+0400
тушети
департамент автомобильных дорог
новости
общество
грузия
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23319/55/233195509_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4be91d8c610ca446f5ebf7e6b2a17113.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Министерство инфраструктуры Грузии приступает к реализации многомиллионного проекта по повышению безопасности дорожного движения на 72-километровой дороге Пшавели-Абано-Омало, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.Проект дороги Тушети разделен на восемь участков. Уже объявлен тендер на работы по повышению безопасности дорожного движения на первом 13,5-километровом участке дороги.В августе будет объявлен тендер на работы по еще одному 14,7-километровому участку. Общая ориентировочная стоимость работ на 28,2-километровом участке дороги составит 49 миллионов лари. До конца этого года будет объявлен тендер на работы по всем участкам дороги Пшавели-Абано-Омало.Полностью проект будет завершен к 2025 году. Общая ориентировочная стоимость проекта составит 100 миллионов лари.Как сообщают в пресс-службе ведомства, проект повышения безопасности дорожного движения на дороге Пшавели-Омало был подготовлен Департаментом автомобильных дорог.Он предусматривает восстановление профиля автомобильной дороги, устройство дренажной системы, полное восстановление технических средств регулирования дорожного движения.На первом участке автодороги Пшавели-Омало планируется капитальное восстановление асфальтированной дороги и укладка асфальтобетонного покрытия. В зависимости от рельефа дорожное покрытие остальных участков останется грунтовым. Будут восстановлены поврежденные участки дороги и улучшены существующие параметры.Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века.
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23319/55/233195509_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_5a123fafd75a83663d17f007b7168af4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тушети, департамент автомобильных дорог, новости, общество, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
В Грузии повысят безопасность движения на одной из самых опасных автомобильных дорог
Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Министерство инфраструктуры Грузии приступает к реализации многомиллионного проекта по повышению безопасности дорожного движения на 72-километровой дороге Пшавели-Абано-Омало, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до Тушети. Она начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря.
Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.
Проект дороги Тушети разделен на восемь участков. Уже объявлен тендер на работы по повышению безопасности дорожного движения на первом 13,5-километровом участке дороги.
В августе будет объявлен тендер на работы по еще одному 14,7-километровому участку. Общая ориентировочная стоимость работ на 28,2-километровом участке дороги составит 49 миллионов лари. До конца этого года будет объявлен тендер на работы по всем участкам дороги Пшавели-Абано-Омало.
Полностью проект будет завершен к 2025 году. Общая ориентировочная стоимость проекта составит 100 миллионов лари.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, проект повышения безопасности дорожного движения на дороге Пшавели-Омало был подготовлен Департаментом автомобильных дорог.
Он предусматривает восстановление профиля автомобильной дороги, устройство дренажной системы, полное восстановление технических средств регулирования дорожного движения.
На первом участке автодороги Пшавели-Омало планируется капитальное восстановление асфальтированной дороги и укладка асфальтобетонного покрытия. В зависимости от рельефа дорожное покрытие остальных участков останется грунтовым. Будут восстановлены поврежденные участки дороги и улучшены существующие параметры.
Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века.