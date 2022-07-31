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В Грузии повысят безопасность движения на одной из самых опасных автомобильных дорог

В Грузии повысят безопасность движения на одной из самых опасных автомобильных дорог

Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T21:32+0400

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2022-07-31T21:32+0400

тушети

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Министерство инфраструктуры Грузии приступает к реализации многомиллионного проекта по повышению безопасности дорожного движения на 72-километровой дороге Пшавели-Абано-Омало, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.Проект дороги Тушети разделен на восемь участков. Уже объявлен тендер на работы по повышению безопасности дорожного движения на первом 13,5-километровом участке дороги.В августе будет объявлен тендер на работы по еще одному 14,7-километровому участку. Общая ориентировочная стоимость работ на 28,2-километровом участке дороги составит 49 миллионов лари. До конца этого года будет объявлен тендер на работы по всем участкам дороги Пшавели-Абано-Омало.Полностью проект будет завершен к 2025 году. Общая ориентировочная стоимость проекта составит 100 миллионов лари.Как сообщают в пресс-службе ведомства, проект повышения безопасности дорожного движения на дороге Пшавели-Омало был подготовлен Департаментом автомобильных дорог.Он предусматривает восстановление профиля автомобильной дороги, устройство дренажной системы, полное восстановление технических средств регулирования дорожного движения.На первом участке автодороги Пшавели-Омало планируется капитальное восстановление асфальтированной дороги и укладка асфальтобетонного покрытия. В зависимости от рельефа дорожное покрытие остальных участков останется грунтовым. Будут восстановлены поврежденные участки дороги и улучшены существующие параметры.Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века.

тушети

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тушети, департамент автомобильных дорог, новости, общество, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители